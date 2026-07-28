Колишній коуч Реала підписав контракт на 4 роки. Він працюватиме з "Ле Бльо" щонайменше упродовж двох циклів - на Євро-2028 та чемпіонаті світу 2030 року, пише 24 Канал.

Що відомо про призначення Зідана

54-річний фахівець був головним претендентом на посаду очільника французької збірної ще з моменту оголошення Дідьє Дешамом наприкінці минулого року, що Мундіаль-2026 стане його останнім турніром.

У тренерському штабі Зізу буде ще двоє чемпіонів світу – колишній воротар Фаб'єн Бартез та експівзахисник Бернар Діомед. Також з легендами французького футболу працюватимуть помічники Давід Беттоні і Хаміду Мсайдіє і тренер з фізичної підготовки Грегорі Дюпон.

Які досягнення є у Зідана-тренера

У тренерській кар'єрі Зідана була лише одна команда – мадридський Реал. Чемпіон світу та Європи очолював "бланкос" двічі. Перша каденція була набагато успішнішою.

З "королівським клубом" він розбив прокляття захисту титулів у Лізі чемпіонів, вигравши найпрестижніший турнір тричі поспіль, включно з фіналом у Києві у 2018 році.

За рік до того усі авторитетні футбольні видання визнали Зідана найкращим тренером планети.

В Іспанії Зідан став власником кількох рекордів: наприклад, він зазнав найменшої кількості поразок у своїх перших 100 матчах на тренерській лаві – лише 8. І за цей же час здобув найбільшу кількість трофеїв – 7.