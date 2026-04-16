Трагедия во Львове: после употребления ядовитого растения умер известный спортивный врач
- Во Львове умер известный спортивный врач Зиновий Полянский после употребления ядовитого растения.
- Причиной смерти стало потребление чемерицы под видом черемши, правоохранители открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай".
Во Львове умер известный спортивный врач Зиновий Полянский. Его жизнь оборвалась после употребления ядовитого растения.
Смерть 67-летнего специалиста стала неожиданной для спортивного сообщества. Он много лет работал с атлетами и был хорошо известен во Львовской области, пишет Zaxid.net.
Смотрите также Трагедия в Германии: экс-игрок Бундеслиги погиб после столкновения с оленем
Кто такой Зиновий Полянский?
Зиновий Полянский был известным спортивным врачом и многолетним специалистом в области медицины спорта. Он занимал должность заведующего медицинской частью Львовского профессионального колледжа спорта и работал на многочисленных соревнованиях различного уровня.
Коллеги отмечают его высокий профессионализм и вклад в развитие спорта в регионе. Полянский помогал спортсменам восстанавливаться после травм и сопровождал их во время турниров.
Какова причина смерти?
Трагический случай произошел 12 апреля в Университетской больнице во Львове. Жену Зиновия Полянского также госпитализировали с отравлением.
Причиной могло стать потребление супругами ядовитого растения чемерицы под видом черемши. По факту смерти Полянского правоохранители открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай".
По предварительным данным, 6 апреля супруги львовян отравились листьями чемерицы, которую приобрели на Стрыйском рынке в центре города под видом черемши. В результате употребления растения муж и жена с симптомами отравления попали в реанимацию, где 67-летний мужчина умер.