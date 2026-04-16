Трагедия во Львове: после употребления ядовитого растения умер известный спортивный врач

Во Львове умер известный спортивный врач Зиновий Полянский. Его жизнь оборвалась после употребления ядовитого растения.

Смерть 67-летнего специалиста стала неожиданной для спортивного сообщества. Он много лет работал с атлетами и был хорошо известен во Львовской области, пишет Zaxid.net.

Кто такой Зиновий Полянский?

Зиновий Полянский был известным спортивным врачом и многолетним специалистом в области медицины спорта. Он занимал должность заведующего медицинской частью Львовского профессионального колледжа спорта и работал на многочисленных соревнованиях различного уровня.

Коллеги отмечают его высокий профессионализм и вклад в развитие спорта в регионе. Полянский помогал спортсменам восстанавливаться после травм и сопровождал их во время турниров.

Какова причина смерти?

Трагический случай произошел 12 апреля в Университетской больнице во Львове. Жену Зиновия Полянского также госпитализировали с отравлением.

Причиной могло стать потребление супругами ядовитого растения чемерицы под видом черемши. По факту смерти Полянского правоохранители открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

По предварительным данным, 6 апреля супруги львовян отравились листьями чемерицы, которую приобрели на Стрыйском рынке в центре города под видом черемши. В результате употребления растения муж и жена с симптомами отравления попали в реанимацию, где 67-летний мужчина умер.