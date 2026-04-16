Смерть 67-річного фахівця стала несподіваною для спортивної спільноти. Він багато років працював із атлетами та був добре відомий у Львівській області, пише Zaxid.net.

Хто такий Зиновій Полянський?

Зиновій Полянський був знаним спортивним лікарем і багаторічним фахівцем у галузі медицини спорту. Він обіймав посаду завідувача медичної частини Львівського фахового коледжу спорту та працював на численних змаганнях різного рівня.

Колеги відзначають його високий професіоналізм і внесок у розвиток спорту в регіоні. Полянський допомагав спортсменам відновлюватися після травм і супроводжував їх під час турнірів.

Яка причина смерті?

Трагічний випадок стався 12 квітня в Університетській лікарні у Львові. Дружину Зиновія Полянського також госпіталізували з отруєнням.

Причиною могло стати споживання подружжям отруйної рослини чемериці під виглядом черемші. За фактом смерті Полянського правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок".

За попередніми даними, 6 квітня подружжя львів’ян отруїлося листям чемериці, яку придбало на Стрийському ринку в центрі міста під виглядом черемші. У результаті вживання рослини чоловік та дружина з симптомами отруєння потрапили до реанімації, де 67-річний чоловік помер.