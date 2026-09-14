Свой прогноз в интересном формате представили аналитики известного портала Transfermarkt. Они определили своего победителя, а остальных претендентов разделили на несколько категорий, пишет 24 Канал.

Кто выиграет "Золотой мяч" 2026

Редакция ресурса, оценивающего трансферную стоимость футболистов, считает, что больше всех заслужил эту награду нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн.

Форвард действительно впечатляет своей результативностью: например, недавно он забил 150-й гол в футболке мюнхенского гранда, сыграв за баварцев всего 153 матча.

Остальные 11 игроков попали в разные категории – "Соперники", "В борьбе", "Аутсайдеры" и "Маловероятные".

Соперниками Кейна аналитики считают двух чемпионов мира – Ламина Ямаля и Родри. Оба неоднократно возглавляли различные рейтинги "Золотого мяча" от футбольных изданий. Для Родри это могла бы стать уже вторая такая награда, он побеждал в 2024 году.

Хвича Кварацхелия и Килиан Мбаппе имеют несколько меньшие шансы на получение приза. Хотя оба провели яркий сезон, а грузинский вингер, хотя и не играл на Мундиале, выиграл с ПСЖ Лигу чемпионов.

Лионель Месси, Джуд Беллингем, Усман Дембеле и Майкл Олизе вряд ли уедут с церемонии в Лондоне с золотым шаром в руках, но все они тоже могут занести 2026 год себе в актив.

В Transfermarkt совершенно не верят, что "Золотой мяч" достанется Эрлингу Холанду, Пау Кубарси или Фабиану Руису.

Когда и где состоится церемония "Золотой мяч"

Сбудется ли прогноз относительно Кейна, узнаем 26 октября. Определять обладателя награды будут не в Париже, как обычно, а в Лондоне.

Номинантов объявили 8 сентября, среди них, к сожалению, нет футболистов из Украины.