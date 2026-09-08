"Золотой мяч" 2026: известны все номинанты – есть ли среди них футболисты из Украины?

Во вторник, 8 сентября, французское издание France Football обнародовало имена всех номинантов на "Золотой мяч" 2026 года. За звание лучшего футболиста года будут бороться 30 футболистов.

В престижный список вошли как главные звезды мирового футбола, так и несколько игроков, для которых номинация стала признанием успешного сезона. В то же время в списке нашлось место для нескольких неожиданных фамилий, сообщает 24 Канал.

Кто претендует на "Золотой мяч"

Главными претендентами на награду стали представители ПСЖ, Реала, Барселоны, Арсенала и Баварии. Среди номинантов – Усман Дембеле, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Витинья.

Также в список вошли Лионель Месси, Бруну Фернандеш, Джуд Беллингем, Ашраф Хакими, Лаутаро Мартинес, Деклан Райс, Родри и Фабиан Руис.

Полный список номинантов на "Золотой мяч" 2026:

Джуд Беллингем (Реал, Англия);

Пау Кубарси (Барселона, Испания);

Марк Кукурелья (Челси/Реал, Испания);

Усман Дембеле (ПСЖ, Франция);

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалия);

Луис Диас (Бавария, Колумбия);

Габриэл (Арсенал, Бразилия);

Эрлинг Холланд (Манчестер Сити, Норвегия);

Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко);

Гарри Кейн (Бавария, Англия);

Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия);

Ламин Ямаль ("Барселона", Испания);

Садио Мане (Аль-Наср, Сенегал);

Маркиньос (ПСЖ, Бразилия);

Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентина);

Килиан Мбаппе (Реал, Франция);

Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия);

Лионель Месси ("Интер Майами", Аргентина);

Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия);

Майкл Олисе (Бавария, Франция);

Вильян Пачо (ПСЖ, Эквадор);

Хулиан Андрес Киньонес (Аль-Кадисия, Мексика);

Деклан Райс ("Арсенал", Англия);

Родри (Манчестер Сити/Барселона, Испания);

Фабиан Руис (ПСЖ, Испания);

Уильям Салиба (Арсенал, Франция);

Ферран Торрес (Барселона/ПСЖ, Испания);

Дайо Упамекано ("Бавария", Франция);

Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия);

Витинья (ПСЖ, Португалия).

Среди номинантов нет украинцев

Ни один представитель Украины не попал в финальную тридцатку претендентов на "Золотой мяч" 2026 года.

Интересно, что среди номинантов этого года также нет ни одного вратаря. Все 30 футболистов, представленных France Football, играют на позициях полевых игроков. Ранее французское издание объявило список номинантов в различных категориях.

Победителя "Золотого мяча" определят по итогам голосования представителей мировых футбольных СМИ.

Напомним, официальная церемония вручения главной индивидуальной награды состоится 26 октября в Лондоне. Там будут объявлены победители всех номинаций.