Помимо главных наград лучшему игроку среди мужчин и женщин, в ходе церемонии "Золотой мяч" 2026 года будут определены лучший молодой игрок (до 21 года) среди мужчин и женщин, лучшие тренеры, лучшие клубы мира, лучших вратарей, а также обладателей Трофея Герда Мюллера (среди мужчин) и Премии Сократа, сообщает 24 Канал.

Лучшая команда года

Первой была объявлена номинация на лучший клуб года – по 5 мужских и женских команд.

Претенденты на звание лучшего мужского клуба:

Арсенал (Англия)

Бавария (Германия)

Буде-Глимт (Норвегия)

Фламенго (Бразилия)

ПСЖ (Франция).

Претенденты на звание лучшего женского клуба:

Барселона (Испания)

Бавария (Германия)

Америка (Мексика)

Манчестер Сити (Англия)

Лион (Франция).

Бавария – единственный клуб, представленный в обеих номинациях.

Тренер года

За звание лучшего тренера года будут бороться сразу четверо представителей Испании. Единственным неиспанцем в списке номинантов является бельгийский наставник Баварии – Венсан Компани.

Претенденты на звание лучшего тренера среди мужских команд:

Микель Артета (Арсенал, Англия)

Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)

Унаи Эмери (Астон Вилла, Англия)

Венсан Компани (Бавария, Германия)

Луис Энрике (ПСЖ, Франция)

Претенденты на звание лучшего тренера женских команд:

Джонатан Хиральдес (Лион, Франция)

Андре Йеглерц (Манчестер Сити, Англия)

Нильс Нильсен (сборная Японии)

Пере Ромеу (Барселона, Испания)

Елена Садику (Селтик, Шотландия / Хеккен, Швеция)

Лучший вратарь

За звание лучшего вратаря среди мужчин будут бороться сразу трое испанцев. Также среди номинантов – звезда ЧМ-2026 Возинья из Кабо-Верде.

Претенденты на звание лучшего вратаря:

Яссин Буну (Марокко)

Тибо Куртуа (Бельгия)

Хоан Гарсия (Испания)

Грегор Кобель (Швейцария)

Эмилиано Мартинес (Аргентина)

Эдуар Менди (Сенегал)

Давия Рая (Испания)

Матвей Сафонов (Россия)

Унаи Симон (Испания)

Возинья (Кабо-Верде)

Претендентки на звание лучшей вратарши:

Анн-Катрин Бергер (Германия)

Ката Колл (Испания)

Ханна Хэмптон (Англия)

Лорена (Бразилия)

Ямасита Аяка (Япония)

Напомним, официальная церемония вручения "Золотого мяча" 2026 года состоится 26 октября в Лондоне. Там будут объявлены победители всех номинаций.