Окрім головних нагород для найкращого гравця серед чоловіків та жінок, під час церемонії "Золотий м'яч" 2026 визначать найкращого молодого гравця (до 21 року) серед чоловіків і жінок, найкращих тренерів, найкращі клуби світу, найкращих воротарів, а також володарів Трофея Герда Мюллера (серед чоловіків) та Премії Сократеса, повідомляє 24 Канал.

Найкраща команда року

Першою оголосили номінацію на найкращий клуб року – по 5 чоловічих і жіночих команд.

Претенденти на найкращий чоловічий клуб:

Арсенал (Англія)

Баварія (Німеччина)

Буде-Глімт (Норвегія)

Фламенго (Бразилія)

ПСЖ (Франція).

Претенденти на найкращий жіночий клуб:

Барселона (Іспанія)

Баварія (Німеччина)

Амеріка (Мексика)

Манчестер Сіті (Англія)

Ліон (Франція).

Баварія є єдиним клубом, який представлений в обидвох номінаціях.

Тренер року

За нагороду найкращий тренер року поборються відразу четверо представників Іспанії. Єдиним не іспанцем у списку номінантів є бельгійський наставник Баварії – Венсан Компані.

Претенденти на найкращий тренер серед чоловічих команд:

Мікель Артета (Арсенал, Англія)

Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії)

Унаї Емері (Астон Вілла, Англія)

Венсан Компані (Баварія, Німеччина)

Луїс Енріке (ПСЖ, Франція)

Претенденти на найкращий тренер серед жіночих команд:

Джонатан Хіральдес (Ліон, Франція)

Андре Єглерц (Манчестер Сіті, Англія)

Нільс Нільсен (збірна Японії)

Пере Ромеу (Барселона, Іспанія)

Елена Садіку (Селтік, Шотландія / Геккен, Швеція)

Найкращий воротар

За нагороду найкращий воротар серед чоловіків поборються відразу троє іспанців. Також серед номінантів зірка ЧС-2026 – Возінья з Кабо-Верде.

Претенденти на найкращий воротар:

Яссін Буну (Марокко)

Тібо Куртуа (Бельгія)

Хоан Гарсія (Іспанія)

Грегор Кобель (Швейцарія)

Еміліано Мартінес (Аргентина)

Едуар Менді (Сенегал)

Давія Рая (Іспанія)

Матвій Сафонов (Росія)

Унаї Сімон (Іспанія)

Возінья (Кабо-Верде)

Претенденти на найкращу воротарку:

Анн-Катрін Бергер (Німеччина)

Ката Колл (Іспанія)

Ганна Гемптон (Англія)

Лорена (Бразилія)

Ямасіта Аяка (Японія)

Нагадаємо, офіційна церемонія вручення "Золотого м'яча" 2026 року відбудеться 26 жовтня в Лондоні. Там будуть оголошені переможці всіх номінацій.