Не Месси: назвали обладателя "Золотого мяча" после ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу официально завершился финальным матчем, в котором Испания победила Аргентину. Перед вручением Кубка мира состоялась церемония награждения лучших игроков турнира.

"Золотой мяч" как лучшему футболисту ЧМ-2026 достался полузащитнику сборной Испании Родри, сообщает 24 Канал.

Кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-2026

Полузащитник английского Манчестер Сити принял участие во всех 8 матчах Испании на турнире.

Rodri wins the World Cup Golden Ball.



Best. Player. In. The. Tournament. pic.twitter.com/KxZkz9cdJs – B/R Football (@brfootball) July 19, 2026

Интересно, почему Родри – лишь седьмой футболист в истории, выигравший Лигу чемпионов, чемпионат мира, "Золотой мяч" по версии France Football, а также континентальное первенство.

Ранее это удавалось Францу Беккенбауэру, Герду Мюллеру, Зинедину Зидану, Ривалдо, Роналдиньо и Лионелю Месси.

По итогам ЧМ-2026 Месси, на счету которого два "Золотых мяча" ЧМ, в этом году завоевал "Серебряный мяч": он забил на турнире 8 голов и отдал 4 голевые передачи.

Француз Килиан Мбаппе получил "Бронзовый мяч", а также "Золотую бутсу" как лучший бомбардир ЧМ-2026 (10 голов).

Напомним, в финале Испания с минимальным счетом победила Аргентину благодаря голу Феррана Торреса на 106-й минуте матча. Для Испании – это вторая в истории победа на ЧМ.

Более того, испанцы во второй раз выиграли чемпионат мира в качестве действующих чемпионов Европы.