"Золотий м'яч" як найкращий футболіст ЧС-2026 дістався півзахиснику збірної Іспанії Родрі, повідомляє 24 Канал.

Хто виграв "Золотий м'яч" ЧС-2026

Півзахисники англійського Манчестер Сіті взяв участь у всіх 8 матчах Іспанії на турнірі.

Цікаво, що Родрі тільки сьомий футболіст в історії, який виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат світу, "Золотий м'яч" за версією France Football, а також континентальну першість.

Раніше це вдавалося Францу Бекенбауер, Герду Мюллеру, Зінедіну Зідану, Рівалдо, Роналдінью та Ліонель Мессі.

За підсумками ЧС-2026 Мессі, на рахунку якого два "Золотих м'ячі" ЧС, цього року здобув "Срібний м'яч": він забив на турнірі 8 голів і віддав 4 асисти.

Француз Кіліан Мбаппе отримав "Бронзовий м'яч", а також "Золоту бутсу" як найкращий бомбардир ЧС-2026 (10 голів).

Нагадаємо, у фіналі Іспанія мінімально перемогла Аргентину завдяки голу Феррана Торреса на 106-й хвилині матчу. Для Іспанії – це друга в історії перемога на ЧС.

Ба більше, іспанці вдруге виграли чемпіонат світу як чинні чемпіони Європи.