Новый мэр Нью-Йорка назвал любимую команду и удивил футбольными скиллами

В Нью-Йорке 4 ноября избрали нового мэра. Сенсационную победу на местных выборах одержал демократический социалист Зоран Мамдани.

К фигуре новоизбранного мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани приковано внимание мировых СМИ. Во время одного из интервью политик рассказал о своих футбольных предпочтениях, пишет 24 Канал со ссылкой на Vulture.

Какая любимая футбольная команда нового мэра Нью-Йорка?

Оказывается, Зоран Мамдани является ярым футбольным болельщиком. 34-летний мэр Нью-Йорка уже 20 лет преданно болеет за одну команду.

Бывший тренер Арсен Венгер был одним из первых тренеров, который пригласил в команду ряд африканских игроков. И некоторые из моих ранних воспоминаний – это воспоминания о Кану, Лорена, Коло Туре, Эммануэля Эбуэ, Алекса Сонга... это было настоящей частью моей жизни и моей идентичности,

– рассказал Мамдани.

Кроме того, в сети появилось видео, где политик продемонстрировал свои футбольные умения. Мамдани призвал избирателей подписать петицию в ФИФА и сделать билеты на матчи ЧМ-2026 доступными. Яркий ролик мэр Нью-Йорка дополнил своими футбольными скиллами.

Что известно о новом мэре Нью-Йорка?