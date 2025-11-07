Новый мэр Нью-Йорка назвал любимую команду и удивил футбольными скиллами
- Новым мэром Нью-Йорка стал Зоран Мамдани, демократический социалист, который получил 50,5% голосов.
- Мамдани является преданным болельщиком футбольной команды "Арсенал" и призвал сделать билеты на ЧМ-2026 более доступными.
В Нью-Йорке 4 ноября избрали нового мэра. Сенсационную победу на местных выборах одержал демократический социалист Зоран Мамдани.
К фигуре новоизбранного мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани приковано внимание мировых СМИ. Во время одного из интервью политик рассказал о своих футбольных предпочтениях, пишет 24 Канал со ссылкой на Vulture.
Какая любимая футбольная команда нового мэра Нью-Йорка?
Оказывается, Зоран Мамдани является ярым футбольным болельщиком. 34-летний мэр Нью-Йорка уже 20 лет преданно болеет за одну команду.
Бывший тренер Арсен Венгер был одним из первых тренеров, который пригласил в команду ряд африканских игроков. И некоторые из моих ранних воспоминаний – это воспоминания о Кану, Лорена, Коло Туре, Эммануэля Эбуэ, Алекса Сонга... это было настоящей частью моей жизни и моей идентичности,
– рассказал Мамдани.
Кроме того, в сети появилось видео, где политик продемонстрировал свои футбольные умения. Мамдани призвал избирателей подписать петицию в ФИФА и сделать билеты на матчи ЧМ-2026 доступными. Яркий ролик мэр Нью-Йорка дополнил своими футбольными скиллами.
Видео футбольных скиллов мэра Нью-Йорка
Что известно о новом мэре Нью-Йорка?
- Зоран Мамдани родился в столице Уганды городе Кампала. В возрасте 7 лет он вместе со своей семьей покинул африканский континент и переехал в Нью-Йорк в США.
- В юности Мамдани увлекался хип-хопом и был продюсером рэп-исполнителей. Политикой Зоран начал заниматься в 2015 году, когда ему было 24 года.
- На выборах Нью-Йорка Мамдани получил 50,5% голосов избирателей, победив Эндрю Куомо (41,4%). Свое недовольство результатами уже выразил Дональд Трамп, который называет новоизбранного мэра "коммунистом".
- Отметим, что Мамдани публично поддерживает Палестину и осуждает действия Израиля в Секторе Газа. Однако политик почему-то молчит относительно агрессии России против Украины. Эксперты называют такое молчание "красноречивым", что может свидетельствовать о предпочтениях нового мэра Нью-Йорка.
- Напомним, что финальный матч чемпионата мира-2026 по футболу будет принимать именно Нью-Йорк (данные ФИФА).