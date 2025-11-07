Новий мер Нью-Йорка назвав улюблену команду та здивував футбольними скілами

У Нью-Йорку 4 листопада обрали нового мера. Сенсаційну перемогу на місцевих виборах здобув демократичний соціаліст Зоран Мамдані.

До постаті новообраного мера Нью-Йорка Зорана Мамдані прикута увага світових ЗМІ. Під час одного з інтерв'ю політик розповів про свої футбольні уподобання, пише 24 Канал з посиланням на Vulture.

Яка улюблена футбольна команда нового мера Нью-Йорка?

Виявляється, Зоран Мамдані є затятим футбольним уболівальником. 34-річний мер Нью-Йорка вже 20 років віддано вболіває за одну команду.

Колишній тренер Арсен Венгер був одним із перших тренерів, який запросив до команди низку африканських гравців. І деякі з моїх ранніх спогадів – це спогади про Кану, Лорена, Коло Туре, Еммануеля Ебуе, Алекса Сонга… це було справжньою частиною мого життя та моєї ідентичності,

– розповів Мамдані.

Крім того, у мережі з'явилося відео, де політик продемонстрував свої футбольні вміння. Мамдані закликав виборців підписати петицію до ФІФА та зробити квитки на матчі ЧС-2026 доступнішими. Яскравий ролик мер Нью-Йорка доповнив своїми футбольними скілами.

Відео футбольних скілів мера Нью-Йорка

Що відомо про нового мера Нью-Йорка?