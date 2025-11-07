Новий мер Нью-Йорка назвав улюблену команду та здивував футбольними скілами
- Новим мером Нью-Йорка став Зоран Мамдані, демократичний соціаліст, який отримав 50,5% голосів.
- Мамдані є відданим уболівальником футбольної команди "Арсенал" і закликав зробити квитки на ЧС-2026 доступнішими.
У Нью-Йорку 4 листопада обрали нового мера. Сенсаційну перемогу на місцевих виборах здобув демократичний соціаліст Зоран Мамдані.
До постаті новообраного мера Нью-Йорка Зорана Мамдані прикута увага світових ЗМІ. Під час одного з інтерв'ю політик розповів про свої футбольні уподобання, пише 24 Канал з посиланням на Vulture.
Читайте також Школяр з Арсенала став абсолютним рекордсменом Ліги чемпіонів
Яка улюблена футбольна команда нового мера Нью-Йорка?
Виявляється, Зоран Мамдані є затятим футбольним уболівальником. 34-річний мер Нью-Йорка вже 20 років віддано вболіває за одну команду.
Колишній тренер Арсен Венгер був одним із перших тренерів, який запросив до команди низку африканських гравців. І деякі з моїх ранніх спогадів – це спогади про Кану, Лорена, Коло Туре, Еммануеля Ебуе, Алекса Сонга… це було справжньою частиною мого життя та моєї ідентичності,
– розповів Мамдані.
Крім того, у мережі з'явилося відео, де політик продемонстрував свої футбольні вміння. Мамдані закликав виборців підписати петицію до ФІФА та зробити квитки на матчі ЧС-2026 доступнішими. Яскравий ролик мер Нью-Йорка доповнив своїми футбольними скілами.
Відео футбольних скілів мера Нью-Йорка
Що відомо про нового мера Нью-Йорка?
- Зоран Мамдані народився у столиці Уганди місті Кампала. У віці 7 років він разом зі своєю родиною залишив африканський континент та переїхав до Нью-Йорка у США.
- В юності Мамдані захоплювався хіп-хопом та був продюсером реп-виконавців. Політикою Зоран почав займатися у 2015 році, коли йому було 24 роки.
- На виборах Нью-Йорка Мамдані отримав 50,5% голосів виборців, виборовши Ендрю Куомо (41,4%). Своє невдоволення результатами вже висловив Дональд Трамп, який називає новообраного мера "комуністом".
- Зазначимо, що Мамдані публічно підтримує Палестину та засуджує дії Ізраїлю у Секторі Гази. Проте політик чомусь мовчить стосовно агресії Росії проти України. Експерти називають таке мовчання "красномовним", що може свідчити про вподобання нового мера Нью-Йорка.
- Нагадаємо, що фінальний матч чемпіонату світу-2026 з футболу прийматиме саме Нью-Йорк (дані ФІФА).