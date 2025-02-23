Феерия украинцев в Турции: Зубков и Батагов помогли Трабзонспору одержать победу

Украинские легионеры "бордово-синих" начинают оправдывать выданные авансы. Александр Зубков и Арсений Батагов стали главными действующими лицами матча Трабзонспор – Газиантеп.

Трабзонспор – Газиантеп 3:2

Голы: Банза, 45+2, 58, Вишча, 45+6 – Гюлер, 77, Максим, 85

В воскресенье, 23 февраля, состоялся матч 25-го тура турецкой Суперлиги, в котором Трабзонспор на своем поле принимал Газиантеп. В стартовом составе хозяев вышли сразу трое украинцев, пишет 24 Канал.

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Первые ассисты Батагова и Зубкова

"Черноморские" штормы" открыли счет на 2-й компенсированной минуте. Александр Зубков сделал подачу в штрафную площадку точно на голову Арсения Батагова. Украинский защитник головой сбросил мяч на Симона Банзу, который с близкого расстояния вколотил шар в сетку ворот. Для Батагова это первый ассист в сезоне. Ранее Арсений отмечался двумя забитыми мячами.

Видео ассиста Батагова

Через несколько минут уже Зубков оформил полноценную голевую передачу. Украинец отдал пас под удар полузащитнику Эдину Вишчу, который удвоил перевес хозяев.

Видео ассиста Зубкова

В итоге Трабзонспор одержал победу со счетом 3:2. Даниил Сикан в матче отыграл 80 минут, но результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча Трабзонспор – Газиантеп

Команда украинцев после 23-х сыгранных матчей занимает восьмую строчку. В активе "бордово-синих" 32 балла.