Трабзонспор – Газіантеп 3:2

Голи: Банза, 45+2, 58, Вишча, 45+6 – Гюлер, 77, Максим, 85

У неділю, 23 лютого, відбувся матч 25-го туру турецької Суперліги, в якому Трабзонспор на власному полі приймав Газіантеп. У стартовому складі господарів вийшли одразу троє українців, пише 24 Канал.

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Перші асисти Батагова та Зубкова

"Чорноморські" шторми" відкрили рахунок на 2-й компенсованій хвилині. Олександр Зубков зробив подачу у штрафний майданчик точно на голову Арсенія Батагова. Український захисник головою скинув м'яч на Сімона Банзу, який зблизька вколотив кулю у сітку воріт. Для Батагова це перший асист у сезоні. Раніше Арсеній відзначався двома забитими м'ячами.

Відео асисту Батагова

Через кілька хвилин вже Зубков оформив повноцінну гольову передачу. Українець віддав пас під удар півзахиснику Едіну Вішча, який подвоїв перевагу господарів.

Відео асисту Зубкова

У підсумку Трабзонспор здобув перемогу з рахунком 3:2. Данило Сікан у матчі відіграв 80 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Відеоогляд матчу Трабзонпор – Газіантеп

Команда українців після 23-х зіграних матчів займає восьму сходинку. В активі "бордово-синіх" 32 бали.