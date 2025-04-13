Зубкова не остановить: игрок сборной Украины оформил первый дубль за Трабзонспор

Украинский легионер Трабзонспора Александр Зубков продолжает разрывать турецкую Суперлигу. Очередной перформанс вингер устроил во время матча против Ризеспора.

В воскресенье, 13 апреля, в турецкой Суперлиге состоялись матчи 31-го тура. В одном из поединков Трабзонспор на собственном стадионе принимал Ризеспор, пишет 24 Канал.

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Феерический матч Зубкова

В стартовом составе "бордово-синих" вышли два украинских легионера: Александр Зубков и Арсений Батагов. А вот Даниил Сикан в очередной раз оказался на скамейке запасных.

Настоящим героем поединка стал экс-вингер "горняков" Зубков. Украинец оформил свой первый дубль за турецкую команду, который обеспечил победу над соперником.

На 15-й минуте Александр открыл счет во встрече. Зубков в одно касание переправил мяч в сетку ворот Ризеспора после передачи с правого фланга.

Видео первого гола Зубкова

Спустя шесть минут 28-летний вингер удвоил преимущество "черноморских штормов". Зубков сыграл на опережение и прицельно пробил в левый угол ворот.

Видео второго гола Зубкова

На 58-й минуте матча игрок сборной Украины мог записать в свой актив ассист, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Благодаря этим голам Зубков увеличил бомбардирский задел в Трабзонспоре до пяти: четыре в чемпионате и один в Кубке Турции. Вингер сыграл за "бордово-синих" 11 поединков.