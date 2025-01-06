Європейський гранд стежить за українським воротарем з УПЛ

На початку січня відкрилося трансферне вікно у більшості країн світу. Чимало українських футболістів привертаюсь увагу європейських клубів і вже незабаром можуть відбутися перші переходи.

Одним з тих, за ким уважно стежать, є воротар київського Динамо Руслан Нещерет, повідомляє 24 Канал із посиланням на інсайдера Діна Джеймса. Попри малу кількість ігрової практики, він привернув увагу до себе клубу АПЛ, за який уже виступає українець.

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Хто цікавиться Нещеретом

Йдеться про лондонський Арсенал Олександра Зінченка. Англійський гранд хоче поповнити свій склад молодим воротарем на перспективу.

Наразі між клубами перемовини не ведуться. Проте скаути уважно вивчають інформацію про українця.

Окрім 22-річного динамівця у сфері інтересів "канонірів" також перебуває запасний голкіпер лісабонської Бенфіки Самуел Соареш, який програв конкуренцію Анатолію Трубіну. Зазначається, що лондонці останніми тижнями вже зверталися до воротаря "орлів".

Довідка. В сезоні-2024/2025 Руслан Нещерет провів лише три матчі за "біло-синіх", у кожному з яких пропустив по одному голу. Його чинна угода з киянами розрахована до кінця 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість голкіпера в півтора мільйона євро.

Нагадаємо, що напередодні Динамо вирушило на тренувальний збір у Туреччину. У делегації було п'ять воротарів, серед яких і Руслан Нещерет.