Новий ватажок зграї: Ротань став головним тренером Полісся

Житомирське Полісся оголосило ім'я головного тренера команди. Зграю "вовків" у новому сезоні очолить екстренер молодіжної збірної України та Олександрії Руслан Ротань.

Руслан Ротань офіційно очолив житомирське Полісся. 43-річний фахівець підписав контракт терміном на три роки, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу клубу.

Читайте також Ротань офіційно залишив Олександрію, яку вперше в історії привів до срібних нагород УПЛ

Руслан Ротань – новий тренер Полісся

Під час тренерської кар'єри Руслан Петрович очолював молодіжну збірну України, яку вивів у півфінал Євро-2023. Під його керівництвом "синьо-жовті" вперше в історії здобули путівку на Олімпійські ігри. Молодий тренер навіть встиг покерувати національною збірною України в матчі відбору на доросле Євро-2024 проти Англії.

На клубному рівні Ротань тренував Олександрію. У сезоні-2024/25 його підопічні боролися за чемпіонство і в підсумку вперше в історії клубу завоювали срібні нагороди.

Керівництво житомирських "вовків" пов'язує великі надії з приходом Руслана Петровича.

ФК Полісся вітає Руслана Ротаня з початком нашого спільного шляху. Віримо, що разом ми досягнемо найбільш амбітних цілей, як на внутрішній, так і на міжнародній аренах,

– йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що на цій посаді Руслан Ротань замінив Імада Ашура, якого відправили у відставку за два тури до завершення чемпіонату. У двох останніх поєдинках сезону-2024/25 діями житомирян керував виконувач обов'язків Олександр Максимов.

У підсумки "вовки" завершили чемпіонат на четвертому місці та здобули путівку в Лігу конференцій.