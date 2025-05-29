Ротань офіційно залишив Олександрію, яку вперше в історії привів до срібних нагород УПЛ
- Руслан Ротань залишив футбольний клуб Олександрія, який він привів до срібних нагород УПЛ вперше в історії.
- Ротань може очолити житомирське Полісся або азербайджанський Сабах, а клуб подякував йому за успішну роботу.
Футбольний клуб Олександрія попрощався з головним тренером Русланом Ротанем. Клуб не зміг домовитися із фахівцем про продовження контракту.
Срібний призер Української Прем'єр-ліги Олександрія повідомила про відхід головного тренера Руслана Ротаня. Він очолював команду з початку 2023 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.
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Олександрія попрощалася з Ротанем
Керівництво Олександрії подякувало тренеру за плідну роботу. Під керівництво молодого фахівця "містяни" вперше в історії зуміли вибороти срібні нагороди. За підсумком сезону Олександрія здобула путівку до Ліги конференцій.
Ми дякуємо тренеру, який написав найуспішнішу сторінку в історії нашого клубу. Бажаємо Руслану Петровичу успіхів у подальшій кар'єрі та нових звершень! Ви назавжди в наших серцях!,
– йдеться у повідомленні клубу.
Олександрія попрощалася з Ротанем / фото ФК Олександрія
Очікується, що Руслан Петрович незабаром очолить житомирське Полісся. Президент "вовків" Геннадій Буткевич збирається провести розмову з амбітним фахівцем.
Втім, це не єдиний варіант із працевлаштуванням Ротанем. Тренер має варіант з азербайджанським Сабахом.