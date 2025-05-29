Ротань офіційно залишив Олександрію, яку вперше в історії привів до срібних нагород УПЛ

Футбольний клуб Олександрія попрощався з головним тренером Русланом Ротанем. Клуб не зміг домовитися із фахівцем про продовження контракту.

Срібний призер Української Прем'єр-ліги Олександрія повідомила про відхід головного тренера Руслана Ротаня. Він очолював команду з початку 2023 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Олександрія попрощалася з Ротанем

Керівництво Олександрії подякувало тренеру за плідну роботу. Під керівництво молодого фахівця "містяни" вперше в історії зуміли вибороти срібні нагороди. За підсумком сезону Олександрія здобула путівку до Ліги конференцій.

Ми дякуємо тренеру, який написав найуспішнішу сторінку в історії нашого клубу. Бажаємо Руслану Петровичу успіхів у подальшій кар'єрі та нових звершень! Ви назавжди в наших серцях!,

– йдеться у повідомленні клубу.

Олександрія попрощалася з Ротанем / фото ФК Олександрія

Очікується, що Руслан Петрович незабаром очолить житомирське Полісся. Президент "вовків" Геннадій Буткевич збирається провести розмову з амбітним фахівцем.

Втім, це не єдиний варіант із працевлаштуванням Ротанем. Тренер має варіант з азербайджанським Сабахом.