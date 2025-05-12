Новий Шевченко та коріння з України: хто такий герой Мілана із прізвищем "Золотарчук"

У п'ятницю, 9 травня, Мілан приймав Болонью у рамках 36-го туру італійської Серії А-2024/2025. "Россонері" здобули впевнену домашню перемогу з рахунком 3:1.

Міланський клуб вдруге організував акцію напередодні Дня матері. Кожен із футболістів "россонері" вийшов на футбольне поле у футболці із дівочим прізвищем своїх матерів, повідомляє 24 Канал.

До теми Форвард, який має українське коріння, оформив дубль за Мілан: відеоогляд матчу

Акція до Дня матері від Мілана та герой "россонері"

Саме цей момент став ключовим для футбольних уболівальників із України. Сама гра Серії А Мілан – Болонья навряд сильно привертала увагу українських прихильників футболу. Однак після поєдинку українські ЗМІ просто гуділи ім'ям Сантьяго Хіменеса, який з'явився на полі по ходу другого тайму.

Мексиканський футболіст вийшов на 65-й хвилині замість серба Луки Йовича та продовжив його справу на вістрі атаки міланського гранда. Хіменес з'явився на заміну за рахунку 0:1 на користь гостей. Лише 8 хвилин знадобилось Сантьяго, аби відзначитись у воротах суперника. Зробив Хіменес це із передачі Пулішича – 1:1.



Сантьяго Хіменес оформив дубль за Мілан / Фото Getty Images

Ще через 6 хвилин Пулішич вперше у цьому матчі вивів Мілан уперед 2:1, а добив Болонью все той же Хіменес, який оформив дубль у футболці "россонері". Головний тренер господарів Сержіу Консейсан точно не прогадав із заміною.

У підсумку – 3:1, домашня перемога Мілана над Болоньєю.

Відеоогляд матчу Мілан – Болонья

Головним героєм поєдинку Серії А став Сантьяго Хіменес. Здавалось, що нічого надзвичайного для українського уболівальника. Футболіст просто оформив дубль за Мілан. Але є один нюанс. Нападник Мілана вийшов на футбольне поле із дівочим прізвищем "Золотарчук". Таке слов'янське прізвище змушувало фанатів погуглити походження мексиканського футболіста міланського клубу.



Нападник із українським походженням у Мілані / Фото Getty Images

Українське коріння нападника по материнській лінії

Виявилось, що прізвище Золотарчук мав його дідусь по маминій лінії. У пресі повідомляють, що дідусь футболіста Хосе Золотарчук був українцем.

На жаль, дідусь нападника вже не побачив дубль онука у ворота Болоньї. Восени 2023-го дідусь Хіменеса відійшов у кращий світ. Втрату футболіст пережив напередодні свого дебюту за Феєнорд, за який тоді Сантьяго ще виступав, у Лізі чемпіонів проти шотландського Селтіка.

Форвард зворушливо пригадав дідуся.

Хіменес із дідусем / Скриншоти із інстаграму футболіста

9 травня 2025 року завдяки клубній акції до свята прізвище Золотарчук залунало на увесь футбольний світ.

Фани порівнюють Хіменеса із Шевченком та символічний 7-ка на спині

Цікаво, що прихильники Мілана після такого перформансу вже порівнюють Хіменеса із Андрієм Шевченком, який теж в італійському клубі виступав із сімкою на спині. Також фанати "россонері" радять зберегти прізвище Золотарчук на спині нападника, вбачаючи у цьому символічний момент.

Відзначимо, що Хіменес до 29 липня 2022-го виступав у Мексиці, хоча народився футболіст в аргентинській столиці Буенос-Айрес. Сантьяго підписав контракт із Феєнордом, за який провів 105 матчів (65 голів та 14 асистів).

Така результативність привернула увагу Мілана, до якого він приєднався на початку лютого поточного 2025-го року, уклавши 4-річний контракт (до 30 червня 2029-го). Відтоді Хіменес вже відіграв за "россонері" 17 поєдинків – 6 голів і 3 асисти.

До слова. Загалом у поточному сезоні-2024/2025 (за Феєнорд і Мілан) Хіменес відзначився 22 м'ячами та 6 гольовими передачами у 36-ми матчах.

Йде за першим трофеєм із Міланом

Хіменес поповнив список футболістів із українським корінням, які виступають на європейському рівні. Після такого феєричного виходу на заміну можна точно сказати, що Сантьяго Хіменес збільшив довіру до себе від тренерського штабу, а у майбутніх поєдинках нападник точно допоможе ще Мілану!

Вже 14 травня Хіменес може допомогти Мілану стати переможцем Кубка Італії. У цьому матчі "россонері" знову зустрінуться із Болоньєю (початок – о 22:00 за київським часом). Мексиканський форвард може здобути свій дебютний трофей в Італії.