Туркі Аль аш-Шейх офіційно анонсував вогняну битву за абсолют

Голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх оголосив про мегафайт, який відбудеться навесні 2025 року. Сауль Альварес проведе бій з Вільямом Скуллом.

Напередодні мексиканський боксер уклав контракт із Riyadh Season на чотири поєдинки. Битва з кубинцем стане першою з них, в якій "Канело" поставить на кін пояси WBA, WBC, WBO та спробує повернути титул IBF, яким володіє Скулл.

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Мегабій у столиці Саудівської Аравії

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі прийматиме Ер-Ріяд. Він відбудеться 3 травня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Туркі Аль аш-Шейха.

Цей поєдинок міг відбутися раніше, але тоді Сауль Альварес відмовився від обов'язкового захисту проти кубинця. Тож титул став вакантним і в жовтні минулого року Вільям Скулл став повноцінним чемпіоном світу, здобувши перемогу одностайним рішенням суддів над Владіміром Шишкіним.

До слова. Очікується, що після цієї битви "Канело" проведе бій з непереможеним американцем Теренсом Кроуфордом. Попередньо їх очне протистояння заплановано на вересень 2025 року.

Зазначимо, що наразі Сауль Альварес має серію з п'яти перемог поспіль, останню з яких здобув у вересні 2024 року проти Едгара Берланги. Вільям Скулл при цьому ще жодного разу не програвав на професійному рівні – 23 перемоги.