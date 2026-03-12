Мільйонер з бізнесом в ОРДЛО: що відомо про статки героя-втікача Бубки

Герой України Сергій Бубка опинився у центрі гучного скандалу через бізнес на окупованому Донбасі. Журналісти з’ясували, що компанії, пов’язані з ним, укладали контракти з окупаційними структурами.

Ім'я легендарного легкоатлета роками асоціювалося зі світовими рекордами та спортивними перемогами. Однак останні розслідування поставили під сумнів його репутацію, зокрема, через діяльність родинного бізнесу на тимчасово окупованих територіях, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про бізнес Бубки на окупованому Донбасі?

Журналісти проєкту Bihus.Info з’ясували, що родинна компанія "Монблан", пов’язана з Сергієм Бубкою та його братом Василем, продовжує працювати на тимчасово окупованих територіях Донеччини. У 2023 році фірма навіть перереєструвалася в російських реєстрах юридичних осіб.

За даними розслідування, компанія укладала контракти з так званими структурами "ДНР" на постачання пального. Зокрема, у травні 2023 року "Монблан" підписав щонайменше три угоди з окупаційними установами – загалом на понад 800 тисяч рублів.

Йшлося про продаж талонів на пальне, які можна використати на заправках мережі компанії. За даними журналістів, на окупованій території працює щонайменше шість таких АЗС – чотири в Донецьку, одна в Макіївці та ще одна біля Волновахи.

Контракти підписував брат спортсмена Василь Бубка, який у реєстраційних документах зазначений директором компанії.

Слідство та підозри у співпраці з окупантами

Після оприлюднення розслідування справою зацікавилися українські правоохоронці. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про можливе пособництво державі-агресору.

Слідчі перевіряють, чи могли підприємства, пов’язані з Бубкою, сприяти діяльності окупаційної влади або фінансувати її через комерційні операції. Також Бюро економічної безпеки розглядало питання щодо можливих санкцій проти компаній.

Попри скандал, сам Бубка тривалий час публічно не коментував розслідування.

Мільйонні активи і вплив у спорті

Сергій Бубка – один із найуспішніших спортсменів в історії України. Він є олімпійським чемпіоном і багаторазовим рекордсменом світу зі стрибків із жердиною. У 2001 році спортсмен отримав звання Героя України.

Після завершення кар’єри Бубка зробив впливову спортивну та політичну кар’єру:

очолював Національний олімпійський комітет України з 2005 по 2022 рік;

був членом Міжнародного олімпійського комітету;

у 2002–2006 роках був народним депутатом України.

Окрім спорту, він займався бізнесом. Серед іншого, Бубка був пов’язаний із банківським сектором – зокрема, з "Родовід Банком", який у 2009 році націоналізували після фінансової кризи.

За інформацією obozrevatel, навесні 2007 рок журнал "Фокус" оцінив статки олімпійського чемпіона у 350 мільйонів долларів, поставивши його на 56-те місце у рейтингу найбагатших українців.

А за рік це ж видання оцінило активи тодішнього голови НОК та його старшого брата Василя (голови наглядової ради "Родовід Банку") у 370 мільйонів.

Також повідомлялося, що спортсмен має нерухомість у Монако.

Чи позбавлять Сергія Бубку звання Героя України?