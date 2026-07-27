Радник Усика відповів критикам Джошуа

Ентоні Джошуа успішно повернувся у ринг, нокаутувавши Крістіана Пренгу. Водночас виступ британця викликав суперечки, адже вже у першому раунді він двічі побував у нокдауні.

Менеджер Олександра Усика Сергій Лапін став на захист Ентоні Джошуа після його перемоги нокаутом, пише телеграм-канал Tanksport. Він закликав критиків згадати, через що пройшов британець.

Лапін закликав не поспішати з критикою

Менеджер чемпіона світу Олександра Усика Сергій Лапін висловився щодо виступу Ентоні Джошуа після його дострокової перемоги над Крістіаном Пренгою. Попри неоднозначний перебіг бою, представник українця вважає, що головним підсумком вечора став саме успішний результат.

Лапін нагадав, що Джошуа лише нещодавно повернувся до повноцінних виступів після трагічної автомобільної аварії, яка сталася у грудні. У тій катастрофі загинули двоє його найближчих друзів і членів команди, що стало важким ударом для британського боксера.

За словами менеджера Усика, після таких подій спортсмен проходить не лише фізичне, а й психологічне відновлення. Саме тому, на його думку, варто оцінювати не окремі помилки у рингу, а сам факт повернення Джошуа до перемог.

Лапін наголосив, що здатність знову вийти на ринг після пережитої трагедії свідчить про сильний характер британця. Він назвав Джошуа справжнім чоловіком, який не здався після важких випробувань.

Команда Усика може допомогти у бою з Ф'юрі

Після перемоги над Пренгою все активніше обговорюється можливий поєдинок Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. Якщо цей бій відбудеться, то у куті британця працюватиме команда, яка вже має успішний досвід протистояння із "Циганським королем".

Раніше Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який заплановано на четвертий квартал 2026 року. Точні дата та місце проведення довгоочікуваного поєдинку стануть відомі пізніше.

Саме тренерський штаб Олександра Усика двічі поспіль допоміг українцю перемогти Ф'юрі. Один із цих тріумфів приніс Усику історичне звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

У DAZN зазначають, що знання та досвід команди українського чемпіона можуть стати важливою перевагою для Джошуа у разі організації мегабою з Ф'юрі.