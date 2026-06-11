Дружина Реброва привітала чоловіка з десятиріччям подружнього життя і показала їхніх трьох синів

Дружина колишнього головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва поділилася з підписниками радісною звісткою. Анна Реброва детально розповіла у своїх соцмережах про щасливу подію, яка сталася в їхній родині.

Вона опублікувала в інстаграм тепле привітання. Допис присвячений десятиріччю їх шлюбу – олов'яному весіллю.

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Яке привітання написала Анна Реброва?

Своє привітання Анна доповнила чуттєвим сімейним фото, на якому вона позує разом із чоловіком та трьома синами.

10.06. рівно 10 років з дня нашого весілля і плюс три сини у нас. P.S. А знайомі вже 16 років, дякую за нас,

– написала Анна Реброва.

Що відомо про подружжя Ребрових?

Пара одружилася у 2016 році, має трьох спільних дітей і наразі проживає в Іспанії. Анна активно розвиває свій профіль в інстаграм та авторський ютуб-канал, який зараз тимчасово на паузі. Її відеоблог здебільшого присвячений футболу, життю за кордоном та інтерв'ю.

З літа 2023 року до квітня 2026 року Сергій Ребров очолював національну збірну України з футболу, вивівши команду на Євро-2024, де результати були невдалими. Його робота на посаді головного тренера завершилася навесні 2026 року. Для Сергія це другий шлюб. Від першого шлюбу з колишньою дружиною Людмилою у нього є дорослий син Дмитро.