Сергій Ребров може очолити переможця єврокубку і повторити шлях Блохіна

Після відставки з національної збірної України Сергій Ребров має змогу повернутися до клубної кар'єри, в якій він був успішніший. Зацікавленість у послугах фахівця висловлюють не тільки представники Близького Сходу.

Команди з європейського чемпіонату теж хочуть бачити українця своїм новим наставником. Обидві вони зазнали цього сезону несподіваного провалу, пише NewsPAO.

Які клуби у Європі готові запросити Реброва?

Грецький інсайдер Евангелос Міхос стверджує, що із Сергієм Ребровим контактували Олімпіакос і Панатінаїкос.

Боси команд дуже незадоволені результатами у цьому сезоні: команда з Піреїв, яка ще кілька сезонів тому вигравала Лігу конференцій, змогла закріпитися лише на третьому місці у чемпіонаті. Панатінаїкос взагалі впав на четвертий рядок. Такі слабкі виступи можуть залишити обидва клуби без кваліфікації у Лігу чемпіонів, а отже – і без солідних грошей від УЄФА.

Сергій Ребров, за чутками, позитивно ставиться до варіанту з Грецією. Його агент нібито вже відвідував Афіни і обговорював варіанти можливої співпраці.

Як Ребров повторить долю Блохіна?

У грецькому чемпіонаті вже працював іменитий українець, який зробив собі ім'я як гравець у київському Динамо – це був Олег Блохін.

Як пише Вікіпедія, володар "Золотого м'яча" у 1990 році очолив Олімпіакос і разом з ними двічі здобував срібні нагороди грецької ліги, вигравав Кубок та Суперкубок країни. Згодом Блохін працював в АЕКу, з яким теж одного разу був на другій підсумковій сходинці у чемпіонаті.

Загалом Олег Блохін займався тренерською роботою у Греції довгих 12 років, і лише у 2003-ому отримав запрошення очолити національну збірну України.

Які ще пропозиції має Ребров?

Досвід перебування Реброва на чолі команд із Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів змушує звертати на нього увагу керівників клубів з Близького Сходу.

Конкретну пропозицію він отримав від Аль-Вахда, яка посідає 5-те місце у Про-лізі ОАЕ. Як і у випадку з грецькими грандами, йдеться про регрес порівняно з попередніми сезонами, де Аль-Вахда була в медальній зоні. Тож у Реброві бачать варіант кризового менеджера, який виправить ситуацію.

Михайло Співаковський з проєкту "ТаТоТаке" стверджує, що Ребров міг би взагалі не шукати собі зараз роботу: в Українській асоціації футболу були готові залишити його на чолі національної збірної, але спеціаліст все ж ухвалив рішення припинити співпрацю.