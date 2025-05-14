Чемпіонка Паралімпіади-2020 виявилася зрячою: яке покарання вона отримала

Переможниця Паралімпіади-2020 у Токіо Шахана Гаджієва виявилася повністю зрячою під час медичного огляду. За це до неї застосували строге покарання.

Дві представниці Азербайджану не пройшли медичну класифікацію на чемпіонат світу з парадзюдо для слабозорих спортсменів в Астані. Турнір відбудеться з 13 до 15 травня.

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Скандальна ситуація з паралімпійською чемпіонкою

Переможниця Паралімпіади у Токіо Шахана Гаджієва виявилася повністю зрячою, за що її довічно відсторонили від змагань із парадзюдо, пише 24 канал з посиланням Prosport.

Ельнара Нізамлі, яка раніше проходила класифікацію як абсолютно сліпа спортсменка, має зір. Через це вона змагатиметься не в категорії J1, а в J2, тобто часткове порушення зору.

Відзначимо, що Шахана Гаджієва також є чемпіонкою Європи, срібною та бронзовою призеркою чемпіонату світу.