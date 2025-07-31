У четвер, 31 липня, відбудуться матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/2026. В одному з них Шахтар зіграє проти Бешикташа.

Арда Туран висловився про протистояння із "чорними орлами". Зокрема, головний тренер "гірників" розповів про кадрові втрати команди, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

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Хто не зіграє проти Бешикташа?

Арда Туран назвав футболістів, які не допоможуть Шахтарю у матчі-відповіді проти Бешикташа. Єдиною втратою донеччан перед матчем проти "чорних орлів" є Дмитро Криськів.

Український півзахисник не зіграє у Лізі Європи через травму. Зі слів Турана, решта гравців у оптимальній формі та готові до протистояння із Бешикташем.

"В нас є лише одна втрата – Криськів, він травмований. Ми хочемо, щоб він якнайшвидше повернувся, адже це чудовий півзахисник, який буде дуже важливий у наших планах як шістка. Звісно, разом із Марлоном Гомесом і Очеретьком вони відіграватимуть важливу роль у майбутньому. Окрім цього, у команді все добре. Лише Марлон Сантос мав незначне ушкодження, але ми будемо готові – уся команда буде на 100 відсотків готова до гри",

– сказав Туран.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем в межах другого раунду відбору в основну сітку Ліги Європи 2025/2026 відбудеться у Кракові. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

У першому матчі Шахтар впевнено переміг Бешикташ на виїзді у Туреччині. Підопічні Арди Турана створили комфортний гандикап перед другою у грою у Лізі Європи 2025/2026.