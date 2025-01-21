Шахтар – Брест: де та коли дивитися матч "гірників" у Лізі чемпіонів

У середу, 22 січня, донецький Шахтар проведе перший офіційний поєдинок у 2025 році. У матчі сьомого туру Ліги чемпіонів "гірникам" буде протистояти французький Брест.

Гра відбудеться у німецькому місті Гельзенкірхен на "Фельтінс-Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Шахтаря

Після шести стартових турів "гірники" мають у своєму активі чотири очки та посідають 27 місце в турнірній таблиці. Підопічні ж Еріка Руа набрали в оновленій Лізі чемпіонів 13 залікових балів і розташовуються на сьомій сходинці.

В Україні пряму трансляцію поєдинку Шахтар – Брест покажуть ексклюзивно на медіасервісі "Megogo". Його можна переглянути на каналі "Megogo Футбол 1", який доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" і "Megogopack XL".

Приблизно за годину до початку матчу й одразу після його закінчення відбудеться традиційна аналітична студія. В ній візьмуть участь журналісти та запрошені експерти, які проаналізують всі важливі моменти протистояння.

Зазначимо, що 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. По завершенню поєдинку буде доступний також відеоогляд.

Довідка. Шахтар і Брест раніше ніколи не зустрічалися між собою. Французький клуб вперше в історії бере участь у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що після цього поєдинку "гірники" проведуть ще один матч у Лізі чемпіонів – 29 січня донеччани зіграють проти Боруссії Дортмунд. Щоб продовжити свій шлях у турнірі треба фінішувати в топ-24.