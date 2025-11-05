Шахтар відреагував на чутки про будівництво нового стадіону у Києві: що відповіли у клубі

В українській пресі з'явилась інформація, що начебто донецький Шахтар планує побудувати власну арену у столиці України. "Гірники" вже відреагували на дані чутки.

Видання Динамоманія повідомило, що начебто у донецькому клубі розглядають можливість повернення проведення домашніх ігор у Києві. Керівництво Шахтаря роздумує над варіантом повернення на НСК "Олімпійський" і будівництвом власної арени, передає 24 Канал.

Шахтар хоче будувати новий стадіон?

Однак обидва ці варіанти можливі лише після закінчення війни проти Росії. Джерело також додає, що донеччани вже замовили соціологічні дослідження, які визначать інтерес до ігор "гірників" у Києві, популярність відвідувань нового стадіону, чи відвідувань матчів на НСК "Олімпійський".

У донецькому клубі не тягнули з реакцією на цю інформацію. У Шахтарі в коментарі виданню Трибуна запевнили, що дані чутки не відповідають дійсності.

Інформація не відповідає дійсності,

– відповіли у донецькому клубі.

Нагадаємо, що наразі свої домашні матчі Шахтар проводить на "Арені Львів".

Відзначимо, що 2 листопада Шахтар у Львові приймав київське Динамо у рамках 11-го туру УПЛ-2025/2026. Українська "Класичне" закінчилось перемогою "гірників" 3:1. Донеччани взяли реванш за поразку від киян в 1/8 фіналу Кубка України (1:2).

Після другого "Класичного" президент Динамо Ігор Суркіс звинуватив Шахтар у роботі з арбітрами.

"Палкін після того, як гравця штовхнули десь біля штрафного майданчика, в куті, і після цього забили гол, дав інтерв'ю, у якому заявив, що знає, кому це потрібно. Так ось, я теж хочу відповісти: я знаю, кому це потрібно. І дуже добре знаю. Тоді рахунок був 2:1, і суддя не призначив стовідсотковий пенальті", – процитувала слова Суркіса пресслужба Динамо.

Що відомо про виступи Шахтаря у поточному сезоні?