Фатальна ротація Турана: Шахтар програв Легії, пропустивши на останніх секундах матчу

У четвер, 23 жовтня, донецький Шахтар зіграв проти варшавської Легії у другому турі основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/2026. Команда Арди Турана вперше програла цьому польському супернику.

23 жовтня відбулась третя очна зустріч Шахтаря та Легії. Обидва попередні рази команди грали між собою у 3-му колі кваліфікації Ліги чемпіонів-2006/2007. В обидвох іграх перемогу святкували "гірники" – 1:0 та 3:2, інформує 24 Канал.

Як розвивався матч Шахтар – Легія?

Арда Туран виставив не основний склад на "домашню" гру проти польського колективу. Схоже, що турецький наставник поберіг лідерів на українське "Класичне" проти київського Динамо.

На старті матчу по воротах Легії пробивав Егіналду після передачі від Марлона. Але удар бразильця був дуже легким для голкіпера гостей.

Польська команда відповіла результативно. На 16-й хвилині Аугустиняк класно приклався по воротах Фесюка та вразив дев'ятку донецьких володінь. Легія ефектно відкрила рахунок у поєдинку 0:1.

Через декілька хвилин гості мали шанс подвоїти перевагу на табло. Пйонтковський головою пробив над поперечиною.

Після екватора першого тайму Бондаренко змарнував свій момент. Удар Артема заблокував захисник Легії.

На перерву команди пішла за мінімального рахунку на користь польського клубу 0:1.

Очікувалось, що після відпочинку Туран одразу вдасться до замін, але не зробив жодної. На програшний рахунок наставник Шахтаря відреагував трьома замінами на 59-й хвилині матчу.

Через дві хвилини після замін "гірники" зрівняли рахунок у матчі 1:1. Мейрелліш головою у штрафному майданчику суперника замкнув передачу від Коноплі.

Як не старались донеччани забити, але контроль м'яча не перевтілився у взяття воріт суперника. Водночас гості мали два поспіль небезпечні моменти біля воріт Фесюна. На щастя, вони не завершились голом.

Вже в останні хвилини Фесюн у красивому стрибку витягнув м'яч із нижнього кута воріт.

Вже у компенсований до матчу час Легія заробила небезпечний штрафний, який результативно виконав Аугустиняк. Рафал потужно пробив у дев'ятку воріт, без шансів для Фесюна. Півзахисник оформив феноменальний дубль у матчі проти Шахтаря та приніс перемогу Легії.

Фінальний свисток зафіксував перемогу гостей 1:2.

Шахтар – Легія 1:2

Голи: Мейрелліш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4

Наступний матч Шахтар у Лізі конференцій проведе 6 листопада "вдома" проти ісландського Брейдабліка. Легія ж у цей день гостюватиме на полі словенського Цельє.