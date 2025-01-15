Бразильська самба "гірників": Шахтар розгромив команду свого колишнього тренера

Донецький Шахтар здобув дві перемоги за один день. У другому спарингу "гірникам" протистояв болгарський Лудогорець, який тренує Ігор Йовічевіч.

Шахтар – Лудогорець 4:0

Голи: Марлон, 17, Кевін, 27, Егіналду, 64, Педріньйо, 88

Поєдинок проти Лудогорця став останньою репетицією "гірників" напередодні матчів Ліги чемпіонів. Проти команди екстренера Шахтаря Маріно Пушич вистав наближений до оптимального склад, пише 24 Канал.

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Шахтар знищив команду Йовічевіча

Чемпіон України без особливих проблем розібрався з учасником Ліги Європи. Поєдинок став бенефісом бразильських легіонерів Шахтаря.

Розпочав розгром болгарської команди Марлон Гомес, який замкнув подачу з кутового. Згодом Кевін подвоїв перевагу донеччан.

Відео голу Марлона Гомеса

Відео голу Кевіна

У другому таймі Егіналду та Педріньйо встановили остаточний рахунок у зустрічі – 4:0.

Відео голу Егіналду

Відео голу Педріньйо

Нагадаємо, що під час навчально тренувального збору Шахтар зіграв три спаринги: зіграв внічию з Динамо Загреб (2:2) та обіграв болгарські команди ЦСКА Софія (1:0) та Лудогорець (4:0).

Вже наступного тижня команда Маріно Пушича зіграє перший офіційний матч у 2025 році. У передостанньому турі Ліги чемпіонів "гірники" зустрінуться з французьким Брестом.