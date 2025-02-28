Шахтар близький до найгучнішого провалу в УПЛ за 20 років: чого чекати від матчу з Олександрією

Донецька команда може вперше з 1996 року фінішувати нижче другого місця в чемпіонаті. Це стане можливим завдяки феєричному сезону Олександрії.

Цими вихідними в чемпіонаті України 2024-2025 пройдуть матчі 19 туру УПЛ. Центральний бій пройде в суботу, 1 березня, у Львові, де Шахтар прийме Олександрію, повідомляє 24 Канал. Початок – 1 березня о 18:00 за київським часом.

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Шахтар на межі катастрофи

Команда Руслана Ротаня стала головною сенсацією поточного розіграшу.Олександрія примудрилась досі програти всього один матч, що дозволяє їй триматися аж на другому місці.

"Аграрії" відстають від Динамо на п'ять балів, але при цьому на стільки ж очок випереджають Шахтар. Правда, у "гірників" є матч в запасі. Ба більше, у першому колі Олександрія зуміла виграти у донеччан з рахунком 4:3. Сам же Шахтар не вражає у поточній кампанії.

Підопічні Пушича шість разів втратили очки в УПЛ та вже де-факто випали з чемпіонської гонки. Принаймні, важко уявити, що донеччани відіграють відставання у десять очок від Динамо. Втім друге місце також має серйозне значення.

Скоріш за все, саме воно надасть путівку до кваліфікації Ліги Європи. Невдача Шахтаря в цій грі може суттєво позначитися на перспективах клубу опинитися у топ-2. Востаннє клуб фінішував нижче другого місця в чемпіонаті України аж у 1996 році.

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Тим не менш, саме Шахтар є фаворитом у звітному матчі. Коефіцієнт на тріумф команди Пушича становить 1,65, тоді як Олександрії – 6,60. Нічия ж оцінюється у 4,10.

При цьому експерти очікують на невелику кількість голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,17, тоді як на ТМ2,5 – 1,84. Головними претендентами на забитий гол є наступні футболісти: