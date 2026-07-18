Їдуть до Мудрика: Шахтар хоче проводити домашні матчі Ліги чемпіонів у Лондоні

Шахтар визначив нових фаворитів на роль домашньої арени в Лізі чемпіонів-2026/27. Один із варіантів – легендарний стадіон лондонського Челсі.

Після кількох сезонів виступів у Польщі та Німеччині донецький клуб знову шукає місце для проведення домашніх матчів у єврокубках. За інформацією телеграм-каналу BurBuzz, цього разу вибір може припасти на одну з найвідоміших арен Англії.

Шахтар відмовився від стадіону Брентфорда

Шахтар розглядає одразу два лондонські стадіони як потенційні домашні арени на матчі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Раніше серед головних кандидатів був домашній стадіон Брентфорда – "Брентфорд Ком'юніті". Однак керівництво "гірників" дійшло висновку, що арена, яка вміщує близько 17 тисяч глядачів, замала для поєдинків найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Саме тому клуб переключив увагу на значно більші стадіони. Найпривабливішим варіантом вважається домашня арена Челсі "Стемфорд Брідж", яка здатна прийняти понад 40 тисяч уболівальників. Також у списку є "Крейвен Котедж" – стадіон Фулгема, що вміщує близько 27 тисяч глядачів.

Чому саме Лондон

Вибір цих стадіонів пояснюється ще й тим, що ні Челсі, ні Фулгем не виступатимуть у єврокубках у сезоні-2026/27. Відтак їхні домашні арени будуть доступними для проведення матчів Шахтаря без накладок у календарі.

Минулого сезону донецький клуб проводив домашні зустрічі єврокубків у польському Кракові, а перед тим два сезони приймав суперників у Німеччині. Тепер "гірники" можуть змінити країну базування та вперше проводити свої домашні матчі Ліги чемпіонів в Англії.

Нагадаємо, Шахтар став чемпіоном України та завдяки високому клубному рейтингу отримав пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Новий сезон УПЛ команда Арди Турана розпочне 3 серпня матчем проти Кудрівки.