2 вересня, 10:27
Лідер Шахтаря продовжить кар'єру в АПЛ: умови рекордного трансферу

Денис Іваненко
Основні тези
  • Кевін, лівий вінгер Шахтаря, перейшов до Фулгема за 40 мільйонів євро з можливістю додаткових 5 мільйонів у бонусах, підписавши контракт до 2030 року.
  • Трансфер Кевіна став рекордним для Фулгема й увійшов у п'ятірку найдорожчих продажів Шахтаря, розділивши четверте місце з Фернандінью.

У вівторок, 2 вересня, у європейських топових чемпіонатах закрилося трансферне вікно. Перед цим відбулося декілька знакових переходів у перший день осені, зокрема, й найдорожчий трансфер міжсезоння для клубів УПЛ.

Донецький Шахтар продав одного з найяскравіших своїх футболістів. Команду залишив 22-річний лівий вінгер Кевін, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт "гірників".

Що відомо про трансфер Кевіна?

Бразилець перейшов до англійського Фулгема. Сума трансферу склала 40 мільйонів євро, а ще п'ять мільйонів донеччани можуть отримати у вигляді бонусів.

Кевін підписав контракт до 30 червня 2030 року. Після переходу він поділився першими емоціями:

Я радий грати в найкращій лізі світу, до того ж у такому величезному клубі. Я дуже зворушений, що відбувається в моєму житті, і я сподіваюся забити багато голів цього сезону та чудово попрацювати тут, у Фулгемі,
– заявив футболіст.

Презентація Кевіна у Фулгемі: дивіться відео

До слова. В нинішньому сезоні Кевін провів п'ять матчів у складі Шахтаря. У них він забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що трансфер Кевіна увійшов у п'ятірку найдорожчих продажів Шахтаря в історії. Пальму першості продовжує утримувати Михайло Мудрик.

Найдорожчі продажі Шахтаря в історії

  • 1. Михайло Мудрик (Челсі) – 70 мільйонів євро
  • 2. Фред (Манчестер Юнайтед) – 59
  • 3. Алекс Тейшейра (Цзянсу Сунін) – 50
  • 4-5. Фернандінью (Манчестер Сіті) – 40
  • 4-5. Кевін (Фулгем) – 40

Також варто відзначити, що цей трансфер став рекордним в історії Фулгема. До цього "дачники" найбільше сплачували за Еміла Сміт-Роу – 31,8 мільйона євро.

Нагадаємо, що останній матч у складі Шахтаря Кевін провів 28 серпня проти Серветта у кваліфікації Ліги конференцій. У ньому він забив гол і допоміг команді пробитися в основний етап турніру.

Що відомо про період Кевіна в Шахтарі?

  • Бразилець став гравцем "гірників" у січні 2024 року, перейшовши за 12 мільйонів євро з Палмейраса.
  • Всього за донеччан зіграв 57 матчів, у яких забив 17 голів і віддав 10 асистів.
  • В Україні здобув три трофеї – ставав чемпіоном УПЛ і двічі тріумфував у Кубку України.