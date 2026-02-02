Не тільки медалі: чим нагороджують переможців Олімпійських ігор

Олімпіада в першу чергу асоціюється з медалями трьох ґатунків – золотими, срібними та бронзовими. Але чільна трійця спортсменів у кожній дисципліні отримує не лише металеві нагороди.

На п'єдесталі пошани атлетам дають додаткові подарунки, а вдома на них часто чекають відзнаки від держав. 24 Канал дізнавався, що саме дають за перемогу на Олімпійських іграх.

Що дають спортсменам разом із медалями?

Зазвичай під час церемонії нагородження, окрім медалей, спортсмени отримують щось символічне: часто це буває букет квітів, але є й більш оригінальні випадки.

Наприклад, під час Олімпіади-2004 в Афінах призерам одягали на голову лаврові вінки – так само, як і на давніх Олімпійських іграх до нашої ери. Вінок навіть був зображений на офіційному логотипі Ігор.

На останній поки Олімпіаді у Парижі у 2024 році найкращі атлети отримували іграшку-талісмана Фригі у вигляді іконічного для Франції головного убору.



Іграшка-талісман, якою нагороджували у Парижі-2024 / фото Sortir a Paris

Також призерам давали таємничу продовгувату коробку. Як з'ясувалося згодом, в ній був унікальний плакат, створений художниками спеціально для Ігор.

Що дарують за участь у Олімпіаді?

Насправді перемагати чи бути у топ-3 для того, щоб отримати подарунок на Олімпіаді, не обов'язково.

У Парижі бренд розумної техніки, який виступав партнером МОК, подарував кожному з 17 тисяч учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор смартфон в унікальному дизайні.



Смартфон, який дарували учасникам Олімпіади-2024 / фото Samsung

Скільки платять за олімпійські перемоги?

Зазвичай призові за олімпійське золото, срібло чи бронзу не передбачені – але ця традиція була порушена в тому ж Парижі два роки тому. Міжнародна федерація легкої атлетики заплатила по 50 тисяч доларів кожному чемпіону у 48 дисциплінах.

Проте частіше преміювання беруть на себе ті держави, які спортсмени прославляли на Іграх. За даними Forbes, найщедріші виплати – у країнах Азії. Гонконг, Тайвань і Сингапур готові потішити свого олімпійського чемпіона бонусом у понад 700 тисяч доларів. Зрозуміло, що золотих нагород ці країни виборюють небагато.

У Європі найбільше платять італійцям – майже 200 тисяч доларів за золото. Натомість Данія оцінює перемогу на Іграх лише у 15 тисяч. А от найбільш скупою у світі несподівано виявилася Австралія. Олімпійські чемпіони там можуть розраховувати лише на 13,5 тисяч доларів. В Україні ж за золоту медаль спортсмен отримає 125 тисяч доларів.

Що потрібно знати про Олімпіаду-2026?