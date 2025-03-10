"Він мішок з трюками": легендарний боксер про реванш Усик – Дюбуа

Колишній чемпіон світу Баррі Макгіган поділився думкою щодо реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Він дав поради британцю, як перемогти українця.

Вночі 27 серпня 2023 року відбувся бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець переміг суперника нокаутом, захистивши свої чемпіонські пояси.

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Як Дюбуа може перемогти Усика в реванші

Боксер зазначив, що Дюбуа треба бути дуже агресивним у реванші. Усик вміє завдавати фальшиві удари, пише 24 канал з посиланням на Boxing News.

Дюбуа потрібно працювати джебом прямо в центр його грудної клітки. Треба пресингувати Усика, а потім одразу викидати удари з правої або ліві хуки. Якщо Дюбуа правильно влучить, він нокаутує будь-кого. Але треба вміти потрапити по Усику, цей українець – мішок з трюками,

– сказав Баррі Макгіган.

Він також вважає, що реванш буде ближчим, ніж перший бій. Макгіган додав, що Дюбуа може його знову завалити, але він надає перевагу Усику у реванші через його досвід.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа. Однак наразі ще ведуться перемовини щодо ймовірності проведення протистояння.