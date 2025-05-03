Норвезький чемпіон виступив проти допуску російських спортсменів до змагань

Норвезький лижник Гаральд Естберг Амундсен висловився про можливе повернення російських спортсменів до змагань. Він закликав не допускати їх до турнірів.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну російських та білоруських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань. Наразі вони виступають у статусі "нейтральних".

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Амундсен проти повернення росіян

Спортсмен помітив, що в деяких інших видах спорту росіяни продовжують виступати. Як приклад він навів теніс, у якому змагаються російські гравці, а на трибунах можна побачити відомих особистостей, пише 24 канал з посиланням на Dagbladet.

Мені здається дивним, що їм це дозволяють, тоді як у лижних перегонах вони брати участь не можуть. Поки триває війна, я вважаю, що вони не повинні виступати в жодному виді спорту,

– сказав Амундсен.

Нагадаємо, що МОК активно обговорює можливість повернення російських спортсменів до змагань.