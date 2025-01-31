"Ї**на чеченська шл****ра": колишній чемпіон UFC вщент розніс непереможеного бійця з Росії

Шон Стрикленд жорстко висловився щодо Хамзата Чімаєва. Колишній чемпіон UFC розніс шведського бійця з чеченським корінням.

Американець перед реваншем з Дрікусом Дю Плессі вирішив пройтись по Чімаєву. Спортсмен довго не розмірковував над висловлюваннями, повідомляє 24 канал із посиланням на mmaweekly.com.

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Стрикленд "розтрощив" Чімаєва

Шон Стрикленд доволі жорстко висловився у бік Хамзата Чімаєва. Американський боєць розкритикував улюбленця Кадирова за те, що він прислуговує чеченському диктатору, навіть після того як змінив громадянство.

Стрикленд вважає, що за бій з Чімаєвим можна отримати хорошу зарплату. Колишній чемпіон UFC заявив, що йому байдуже з ким битись, але було б весело перемогти непереможного чеченського бійця.

Чімаєв – це просто рофл. Та хто взагалі цей Чімаєв? Він звалив зі своєї діри в Швецію заради кращого життя. Потім повернувся, бо його родичів пресанули. Повернувся лизати д*пу тому ж диктатору, який зробив його життя пеклом. Він став їб*ною чеченською шл***дрою. Він накинув на нього нашийник, як на ручного песика,

– висловився Стрикленд.

Також американський боєць вважає, що саме через Кадирова Чімаєву довелось двічі змінити громадянство. Ексчемпіон UFC заявив, що Хамзат може битись, але весь світ знає, що він не мужик.

Нагадаємо, що у 2022 році Хамзат Чімаєв не зміг покинути територію Росії. Причина тому стала часткова мобілізація у ворожій країні.

Також після перемоги над Кевіном Холландом шведський боєць з чеченським корінням хотів завітати до родичів. Проте після приземлення у Санкт-Петербурзі у нього відібрали червону книжечку з орлом.