Миколенко залишився без тренера у день матчу: власники Евертона раптово звільнили коуча

Ліверпульський Евертон вийде на матч 1/32 фіналу Кубка Англії без свого головного тренера Шона Дайча. 53-річного фахівця терміново звільнили напередодні поєдинку.

Футбольний клуб Евертон оголосив про звільнення з посади головного тренера команди Шона Дайча. Про це повідомив офіційний сайт "ірисок", пише 24 Канал.

Читайте також "Найгірший лівий захисник в АПЛ": в Англії розкритикували гравця збірної України

Радикальні дії керівництва Евертона

Разом з Дайчем у відставку відправлений весь тренерський штаб команди: Ян Воан, Стів Стоун, Марк Говард та Біллі Мерсер. Причини такого термінового звільнення не повідомляються.

Першою командою тимчасово керуватимуть тренер молодіжної команди Лейтон Бейнс і капітан команди Шеймус Коулмен. Наразі тривають перемовини щодо призначення нового головного тренера.

Нагадаємо, що Шон Дайч очолив Евертон 23 січня 2023 року. В умовах обмеженого трансферного бюджету він зумів зберегти команду в елітному дивізіоні.

Під його керівництвом стабільне місце в основі мав українець Віталій Миколенко, який закривав лівий фланг захисту.

У сезоні-2024/25 Евертон займає 16 місце у чемпіонаті Англії. Після 20-ти зіграних турів "іриски" набрали 17 очок.

Нагадаємо, що у четвер, 9 січня, Евертон зіграє матч 1/32 фіналу Кубка Англії проти представника третього дивізіону Пітерборо. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.