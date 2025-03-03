Шовковський пояснив, чому Динамо не відпустило Бражка в АПЛ

У понеділок, 3 березня, відбулася пресконференція Динамо зі спонсором GGBET. У ній взяли участь Олександр Шовковський, Андрій Ярмоленко й Олександр Піхальонок.

На цьому заході представники "біло-синіх" відповіли на низку запитань журналістів. Серед іншого наставник киян розповів, чому клуб не відпустив Володимира Бражка в зимове трансферне вікно, коли отримав пропозицію у 20 мільйонів євро.

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Динамо бачить інший розвиток футболіста

За словами Шовковського, Динамо розуміє, що гравець хотів спробувати свої сили в АПЛ. Проте керівництво киян вирішило, що це не найкращий варіант для півзахисника, повідомляє 24 Канал.

"Чому не відпустили Бражка у Вулвергемптон? Кожен з гравців хоче грати в найсильніших чемпіонатах світу. Це нормальне бажання гравця бути в топовому турнірі.

У нас є свої завдання. Ми хочемо, щоб кожен гравець зростав, ставав кращою версією самого себе. Проте відпускати гравця в команду, яка бореться за виживання навіть в АПЛ – це не той розвиток, якого ми бажаємо гравцям", – сказав Шовковський.

До слова. В нинішньому сезоні Володимир Бражко провів 27 матчів за Динамо. В них центральний півзахисник забив чотири голи та віддав три результативні передачі.

Зазначимо, що наступний поєдинок "біло-сині" зіграють на виїзді 6 березня проти ЛНЗ. Стартовий свисток пролунає о 15:30.