30 років тому розгорівся великий корупційний скандал європейського масштабу за участі київського Динамо. Ця подія назавжди увійшла в історію України під назвою "шубний скандал".

У цей день 13 вересня 1995 року Динамо зіграло матч проти Панатінаїкоса у груповому етапі Ліги чемпіонів, який завершився гучним скандалом. 24 канал розповідає, що відомо про резонансну подію в українському та європейському футболі.

Читайте також Процвітає корупція: Кравець пояснив раптове звільнення з посади радника Суркіса

Як починався "шубний скандал"?

Матч Динамо – Панатінаїкос у Лізі чемпіонів 1995/1996 відбувся у Києві на стадіоні "Республіканський", нині НСК "Олімпійський". Напередодні гри арбітри прибули до столиці України.

Василь Бабійчук почув від перекладача "біло-синіх", що супроводжував іспанську бригаду арбітрів, про те що вони хочуть придбати хутряні сувеніри. Він одразу зателефонував Ігорю Суркісу, який нині є президентом Динамо.

Суркіс порадив Бабійчуку "вирішити питання з арбітрами". У результаті головний секретар клубу знайшов фірму, яка займається продажем хутряних виробів. 12 вересня головного рефері та асистентів повезли обирати сувеніри.

Головний суддя матчу Динамо – Панатінаїкос у Лізі чемпіонів обрав дві норкові шуби. Його асистенти по хутряній шапці.

Загальна вартість сувенірів, які отримала іспанська бригада арбітрів складала 30 тисяч доларів. Відомо, що коли головний арбітр Антоніо Ньєто дізнався про суму виробів, він відмовився від подарунків киян, зазначивши, що це занадто дорого.

За версією Антоні Ньєто, коли вони прибули у Київ, їх (бригаду арбітрів – 24 канал) зустрів Олександр Бакши. Менеджер Динамо запропонував іспанським рефері відвідати баню, але отримав відмову.

Рефері Антоніо Ньєто / Фото Getty Images

Тоді Бакши повів Ньєто та його асистентів повів до крамниці, де придав арбітрам сувеніри, а потім показав хутряні шуби. На запитання судді, скільки це все коштує менеджер київського клубу відповів: "Нехай це вас не бентежить".

Згодом Ігор Суркіс та Василь Бабійчук разом з командою іспанських арбітрів поїхали на дачу за містом. Ньєто завели в окремий кабінет, де йому показали записку іспанською мовою: "Антоніо, перемога Динамо, – це 30 тисяч доларів для вас.

Рефері обурився через подібні дії та намагався забрати записку, щоб доповісти в УЄФА. Проте Суркіс встиг сховати її, щоб вона не потрапила до рук арбітра матчу.

Як шуби вплинули на матч Динамо?

13 вересня 1995 року на матч Динамо – Панатінаїкос у груповому етапі Ліги чемпіонів на стадіоні "Республіканський" прийшло 98 тисяч фанатів. Гра добре розпочалася для "біло-синіх" – без жодної ознаки для біди.

Динамо активніше атакувало, зокрема, достатньо моментів мали зірки команд – Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Проте у першому таймі протистояння забитих голів не було.

А вже у другій половині гри столичний клуб зумів відкрити рахунок. На 61-й хвилині матчу Віталій Косовський реалізував свій момент, пробивши у ближній кут. Афіняни наприкінці зустрічі мали нагоди зрівняти рахунок, але не змогли – 1:0 перемога киян.

Динамо – Панатінаїкос: дивіться відео

Після матчу Антоніо Ньєто записав у рапорті про спробу хабаря від Василя Бабійчука та Ігоря Суркіса. КДК УЄФА розглянув спробу підкупу іспаньских арбітрів та покарав Динамо.

Як УЄФА покарав Динамо?

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА швидко ухвалив рішення щодо київського Динамо. Оскільки, до наступного матчу групового етапу Ліги чемпіонів 1995/1996 залишалось декілька днів.

"Біло-синіх" зняли з розіграшу головного європейського турніру. Клуб зі столиці України також відсторонили від участі у змаганнях під егідою УЄФА терміном на два роки.

Головні фігуранти "шубного скандалу" Василь Бабійчук та Ігор Суркіс теж отримали покарання за спробу підкупити арбітра Антоніо Ньєто. Головного секретаря Динамо та тоді ще генерального директора довічно відсторонили від футболу.

У київському клубі намагалися довести, що це провокація, але не змогли "відбілити" свою репутацію. КДК УЄФА не змінило рішення щодо покарання через "шубний скандал".

Хто врятував Динамо?

Динамо прийшов на допомогу перший президент України Леонід Кравчук, який був вболівальником київського клубу. Для розв'язання проблеми його зробили головою опікунської ради "біло-синіх".

Леонід Кравчук написав листа Леннарту Йоганссону, тодішньому президенту УЄФА: "Не карайте Україну за помилки кількох". Організація розглянула прохання першого президента нашої країни та винесла свій вердикт.

19 квітня 1996 року УЄФА зняла дворічний бан з Динамо та надала право зіграти у наступному розіграші Ліги чемпіонів. Також було знятно довічну дискваліфікацію з Ігоря Суркіса та Василя Бабійчука.

Інші наслідки скандалу з шубами