На їхньому місці мали бути ми: Швеція стартувала на Мундіалі розгромною перемогою

Магія поза Гоґвортсом від Грема Поттера триває: збірна Швеції, яка ще минулого року програвала усім і кожному, здобула одну з найбільших перемог нинішнього чемпіонату світу. Під гарячу руку потрапив Туніс.

У ворота африканців влетіло аж п'ять м'ячів, а дубль записав до свого активу футболіст, чий батько родом якраз з Тунісу. Тепер скандинави – лідери квартету F, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Сенсації не сталося: Німеччина розгромила Кюрасао на ЧС-2026

Швеція – Туніс 5:1

Аярі, 7, 90+6, Ісак, 30, Дьокереш, 59, Сванберг, 84 – Рекік, 43

Шведи не стали довго звикати до атмосфери Мундіалю і забили вже на 7-ій хвилині, скориставшись хаосом у карній зоні африканців. Удар Аярі з-за меж штрафного майданчика ні відіграний голкіпер, ні захисники заблокувати не могли. З поваги до свого коріння гравець Брайтона взяття воріт не святкував.

Другий гол – нагадування, чому все ж Ліверпуль заплатив шалені мільйони за Александра Ісака. Нападник класно рвонув флангом, змістився і пробив точно у дальній кут.

На перерву команди зрештою пішли за більш прийнятного для Тунісу рахунку. Рекік добре підлаштувався під навіс з правого флангу і головою скоротив відставання.

Але скандинави були налаштовані розривати суперника. Ісак додав до голу асист, дозволивши відзначитись Дьокерешу. Сванберг після стандарту забив буквально першим своїм дотиком до м'яча, адже щойно вийшов на заміну. А довершив розгром "орлів Карфагену" знову Аярі у компенсований час – і тепер не стримував емоції.

Огляд матчу Швеція – Туніс від MEGOGO – дивіться відео:

5:1 – несподівано яскрава перемога Швеції, яка змушує українских вболівальників сумно зітхати і згадувати про березень. На місці цих чарівників Поттера мали бути ми.