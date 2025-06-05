Індзагі недовго залишався без роботи: кого очолив фіналіст ЛЧ

Сімоне Індзагі протягом чотирьох років був головним тренером Інтера. Після поразки у фіналі Ліги чемпіонів від ПСЖ сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Утім, у статусі безробітного італійський спеціаліст був лише один день. Він залишив Європу й очолив Аль-Хілаль, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт саудівського клубу.

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Новий етап у кар'єрі Індзагі

Зірковий фахівець підписав контракт терміном на два роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, зарплата Сімоне Індзагі складатиме 25 мільйонів євро за сезон. Також він зможе отримати додаткові бонуси за виконання турнірних завдань.

Презентація Індзагі в Аль-Хілалі: дивіться відео

Зазначимо, що під керівництвом італійця Інтер здобув 6 трофеїв. "Нерадзуррі" ставали переможцями Серії А, двічі тріумфували в Кубку Італії та тричі вигравали національний Суперкубок.

Також вони два рази грали у фіналі Ліги чемпіонів. Там Інтер обидва рази програв – Манчестер Сіті (2023) та ПСЖ (2025).

До слова. Минулого сезону Сімоне Індзагі вперше не здобув з "нерадзуррі" жодного трофея. Команда на внутрішній арені посіла друге місце в Серії А та програла в півфіналі Кубка Італії Мілану.

Нагадаємо, що наприкінці травня також відбулася зміна головного тренера в принципового суперника Інтера. Новим наставником Мілана став італійський спеціаліст, який раніше здобував з "росонері" два трофеї.