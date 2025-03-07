Сім'я Маліновського дізналась стать майбутньої дитини прямо на футбольному полі: душевне відео
- Сім'я футболіста Руслана Маліновського провела гендер-паті на домашньому стадіоні футбольного клубу Дженоа.
- Ставка Руслана на стать дитини була вірною.
Наприкінці лютого 2025-го року сім'я півзахисника італійського Дженоа та збірної України сповістила радісну звістку. У їх родині незабаром відбудеться поповнення.
6 березня кохана футболіста Роксана Маліновська виклала на своєму акаунті в інстаграмі декілька світлин та відео із гендер-паті, де сім'я дізналась стать майбутнього первістка, повідомляє 24 Канал.
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Хлопчик чи дівчинка
Святкова подія відбулась прямо на футбольному полі домашнього стадіону Дженоа – "Стадіо Луїджі Ферраріс". На газоні стояли великі літери "Boy" та "Girl". Руслан зробив ставку на хлопчика, а от Роксана – на дівчинку.
Коли підійшов кульмінаційний момент за спинами пари був випущений синій дим. У щасливого подружжя буде хлопчик, а у їх донечки Олівії – молодший братик. Гендер-паті родини українського футболіста було дуже душевним та емоційним.
Ми найщасливіші батьки у світі,
– написала Роксана.
Сім'я Маліновських дізналась стать дитини: дивіться відео
Окрім відео Роксана Маліновська опублікувала декілька світлин із радісної події. Цікаво, що фото із гендер-паті були опубліковані ще за день до нового 2025-го року.
Гендер-паті сім'ї Маліновських / Фото з інстаграму дружини футболіста Роксани
Відзначимо, що такі гендер-паті на стадіонах стали хорошою традицією для футболістів.
Нагадаємо, що у середині лютого Маліновський повернувся до заявки Дженоа після жахливої травми. У поточному сезоні-2024/2025 Руслан взяв участь у 6 матчах Дженоа, у яких відзначився асистом. Його контракт із "грифонами" розрахований до кінця червня 2027-го року.