Олександр та Влада Зінченко – одна із найкрасивіших пар не лише українського футболу. Їх історія кохання, яке переросло у велику родину, можна порівняти із прочитанням любовного роману.

24 Канал розповідає історію кохання відомого футболіста та уболівальниці, яка стала символом Євро-2016. Олександр Зінченко – відомий український футболіст збірної та лондонського Арсенала. Влада Зінченко (Щеглова – дівоче прізвище, а також відома як Влада Седан) – дівчина, а нині журналістка, яка вперше стала відома на усю Європу ще у 2016-му році.

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Як зароджувалось кохання Олександра та Влади Зінченко?

Саме улюблена гра мільйонів поєднала нинішнє подружжя. У далекому 2016-му Влада поїхала у Францію, аби підтримати нашу футбольну збірну на чемпіонат Європи. На тому Євро "синьо-жовті" потрапили в одну групу "С" до Німеччини, Польщі та Північної Ірландії.

Ефектна білявка, яка була одягнена у патріотичних синьо-жовтих кольорах, потрапила в об'єктив одного із фотографів. Коли фото Влади на трибунах з'явилось у відкритому доступі, воно набуло неабиякої популярності. Влада закохала у себе мільйони уболівальників чоловічої статі.

Як Зінченко відбив кохану у Борячука?

На жаль, навіть така вродлива підтримка не допомогла українській команді зганьбитись. Україна програла в усіх трьох матчах групового етапу та із останнього четвертого місця вилетіла із Євро.

Після чемпіонату Європи Владу, яка уболівальники турніру обрали найкрасивішою фанаткою цього Євро, розпочала кар'єру журналістки. Дівчина розповідала, що хотіла б стати журналісткою. Її бажання миттєво втілилось у реальність. Влада почала працювати на телеканалі "Футбол", який ще тоді процвітав. Красива білявка постійно крутилась у футбольній спільноті: брала інтерв'ю, працювала у флеш-зоні, робила репортажі з матчів, а у фіналі ще й закрутила стосунки із футболістом. Мова йде про колишнього нападника донецького Шахтаря Андрія Борячука.



Борячук із Седан / Фото з інстаграму Влади

У 2018 році Влада перетнулась із Зінченко на відпочинку у Туреччині. А вже наступного року Влада та Андрій поставили крапку на своїх стосунках. Фантастичну білявку відбив Олександр Зінченко.

Борячук запевняв, що не тримав ні на кого образи. Водночас Андрій заявив, що розірвав дружбу із Зінченком після такого вчинку, а у майбутньому б ніколи не потиснув руку Олександру.

Як я можу спілкуватися з ним, якщо за моєю спиною так вчинили? Це було не по-пацанськи. Взагалі не знаю, як би я поставився до цієї людини. У нього своє життя, у мене своє. Ми різні люди. Були колись друзі, зараз – ні. Як дружити після такого вчинку?

– розповідав Борячук.

Як Зінченко поцілував Владу у прямому ефірі?

У 2019-му Влада та Олександр на усю футбольну спільноту України офіційно заявили про свої стосунки. Ініціатором такого оприлюднення став футболіст. Зінченко поцілував кохану дівчину, яка працювала у флеш-зоні, у прямому ефірі після одного із матчів збірної України.

Зінченко поцілував Владу у прямому ефірі: дивіться відео

У студії футболіст пояснив, що скучив за обраницею, тому не зміг втриматись навіть перед об'єктивами камер. Зінченко зізнавався, що стосунки із Владою змінили його у позитивну сторону. Відтоді, пара почала публікувати спільні фото у соцмережах.

Як Зіна освідчився коханій та розкішне весілля?

Зробити пропозицію руки та серця футболіст хотів у притаманному для себе стилі – у прямому ефірі після одного із матчів збірної. Однак відклав освідчення, адже забув попросити руки у батьків дівчини, а робити це через телефонний дзвінок не хотів.

Тому освідчення футболіст зробив удома прямо у трусах на кухні. Після чого закохана пара зробила романтичну фотосесію на НСК "Олімпійський". Обидвоє були одягнені у футболку збірної України із прізвищем Зінченка. Олександр став на одне коліно, а Влада прийняла пропозицію завидного хлопця.

Найголовніше "Так" у моєму житті,

– підписав фото футболіст.

Вже наступного року наречені відгуляли весілля. Серед гостей було чимало зірок футболу: За місяць до весілля пара офіційно стала чоловіком та дружиною, розписавшись у Лондоні. Адже із 2016-го Зінченко грав за англійський Манчестер Сіті, із перервою на оренду у нідерландський ПСВ.

Однак для весілля пара обрала рідну країну. На церемонії Влада та Олександр не стримали сліз від щасливих емоцій.

Весілля Зінченків / Фото з інстаграму Влади

Народження двох чарівних доньок

1 серпня 2021 року Олександр та Влада вперше стали батьками. У сім'ї народилась донечка, яку назвали Євою. У момент пологів футболіст не зміг бути поруч із дружиною, але побачив новонароджену донечку по відеозв'язку.

Через два роки у Єви народилась молодша сестричка Лея. Цього разу турботливий татусь був поруч.

Народження Леї / Фото з інстаграму Влади Зінченко

Обидві доньки вже є помічницями матусі. Влада разом із дівчатами активно підтримують Олександра під час матчів.

Влада із доньками підтримує Олександра під час матчів / Фото з інстаграму дружини гравця

Наразі Олександр є футболістом лондонського Арсенала, з яким у нього контракт до кінця сезону-2025/2026. Зінченка, який втратив стабільну ігрову практику, активно сватають в іншу команду.