Скандал в УПЛ: президент клубу допустив "здачу" матчу і видав шокуючу фразу про гравців
- Президент СК Полтава Сергій Іващенко припустив, що його команда могла свідомо програти матч проти Полісся, що викликало скандал.
- Матч супроводжувався підозрами у договірній грі через великі ставки на поєдинок та дивні події на полі, включаючи швидке вилучення гравця Полтави.
Президент СК Полтава Сергій Іващенко припустив, що його команда могла свідомо програти матч УПЛ проти Полісся. Його емоційна реакція з різкою фразою про "допити" гравців уже викликала резонанс.
Поєдинок між Полтавою та Поліссям, в якому господарі програли 0:4, опинився в центрі гучного скандалу. Причиною стали підозри у можливій договірній грі та великі ставки на матч, повідомляє "Український футбол".
Чому виник скандал?
Про дивний характер матчу спочатку повідомив телеграм-канал "Inside UPL". Там зазначили, що на матчі СК Полтава – Полісся зафіксували велику ставку в одній із букмекерських контор.
Йдеться про суму близько 850 тисяч (у валюті), поставлену одним ординаром на тотал більше 2,5 – тобто на те, що в матчі буде забито більше 2 голи. Ця сума більше ніж удвічі перевищує попередній підозрілий випадок. Події на полі лише підлили масла у вогонь: вже на 33-й хвилині гравець Полтави досить дивно отримує червону картку, а буквально за хвилину гол та ставка заходить. Коефіцієнт на той момент складав 1,55,
– йшлося у повідомленні.
Як відреагував президент СК Полтава?
Президент СК Полтава Сергій Іващенко визнав, що допускає участь окремих футболістів у можливій змові.
За його словами, не можна виключати сценарій, за якого кілька гравців могли "домовитися" і свідомо програти матч, зважаючи на складну турнірну ситуацію команди.
Іващенко також емоційно висловився щодо можливого внутрішнього розслідування в клубі, давши зрозуміти, що у нього немає інструментів для перевірки гравців.
Викличу гравця і спитаю – він скаже "ні". Далі що робити? Затиснути яйця в двері й допитувати?,
– додав президент Полтави.
Іващенко наголосив, що в клубі відсутня служба внутрішньої безпеки, тому довести або спростувати такі підозри практично неможливо.
Водночас він пізніше уточнив, що не має доказів і не хоче прямо звинувачувати футболістів, поки інформація не підтверджена.
Як розгортався матч Полтава – Полісся?
- Гості вели у рахунку 3:0 вже у першому таймі. На 34-й хвилині Полтава залишилася у меншості після вилучення Місюри.
- В середині другого тайму крапку у матчі поставив Майсурадзе.
- Після цієї поразки полтавці залишилися на останньому, 16 місці турнірної таблиці УПЛ. За 23 матчі команда пропустила 60 голів, забила лише 19.