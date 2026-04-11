Скандал в УПЛ: президент клубу допустив "здачу" матчу і видав шокуючу фразу про гравців

Президент СК Полтава Сергій Іващенко припустив, що його команда могла свідомо програти матч УПЛ проти Полісся. Його емоційна реакція з різкою фразою про "допити" гравців уже викликала резонанс.

Поєдинок між Полтавою та Поліссям, в якому господарі програли 0:4, опинився в центрі гучного скандалу. Причиною стали підозри у можливій договірній грі та великі ставки на матч, повідомляє "Український футбол".

Чому виник скандал?

Про дивний характер матчу спочатку повідомив телеграм-канал "Inside UPL". Там зазначили, що на матчі СК Полтава – Полісся зафіксували велику ставку в одній із букмекерських контор.

Йдеться про суму близько 850 тисяч (у валюті), поставлену одним ординаром на тотал більше 2,5 – тобто на те, що в матчі буде забито більше 2 голи. Ця сума більше ніж удвічі перевищує попередній підозрілий випадок. Події на полі лише підлили масла у вогонь: вже на 33-й хвилині гравець Полтави досить дивно отримує червону картку, а буквально за хвилину гол та ставка заходить. Коефіцієнт на той момент складав 1,55,

– йшлося у повідомленні.

Як відреагував президент СК Полтава?

Президент СК Полтава Сергій Іващенко визнав, що допускає участь окремих футболістів у можливій змові.

За його словами, не можна виключати сценарій, за якого кілька гравців могли "домовитися" і свідомо програти матч, зважаючи на складну турнірну ситуацію команди.

Іващенко також емоційно висловився щодо можливого внутрішнього розслідування в клубі, давши зрозуміти, що у нього немає інструментів для перевірки гравців.

Викличу гравця і спитаю – він скаже "ні". Далі що робити? Затиснути яйця в двері й допитувати?,

– додав президент Полтави.

Іващенко наголосив, що в клубі відсутня служба внутрішньої безпеки, тому довести або спростувати такі підозри практично неможливо.

Водночас він пізніше уточнив, що не має доказів і не хоче прямо звинувачувати футболістів, поки інформація не підтверджена.

Як розгортався матч Полтава – Полісся?