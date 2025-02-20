Скандальний Рубіалес уникнув в'язниці через примусовий поцілунок футболістки в губи

Колишній голова іспанської федерації футболу отримав лише фінансове та адміністративне покарання за свої протиправні дії. Прокуратура вимагала ув'язнення на 2,5 роки.

Вже майже рік триває скандал за участі вже колишнього президента Федерації футболу Іспанії. Луїса Рубіалеса звинувачують у домаганнях до футболістки Дженніфер Ермосо.

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Уникнув в'язниці

Після перемоги Іспанії на жіночому чемпіонаті світ Рубіалес під час церемонії нагородження поцілував футболістку в губи. Лише зараз завершився суд щодо Луїса.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Marca, на експосадовця наклали штраф у розмірі 10,8 тисячі євро. Крім того, Рубіалесу заборонили наближатися до Ермосо ближче ніж на 200 метрів та встановлювати із нею контакт протягом року.

До цього Рубіалес втратив свою позаду голови іспанського футболу саме через цей скандал. Прокуратура взагалі вимагала для Луїса арешт на 2,5 роки.

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Також були вимоги накласти санкції на екстренерів жіночої збірної Іспанії Альберта Луке, Хорхе Вільди та колишнього менеджера з маркетингу RFEF Рубена Рівери. Їх підозрювали у примушуванні Ермосо сказати, що контакт з Рубіалесом відбувся за взаємної згоди.

Втім всі троє були виправдані. Наразі 34-річна футболістка виступає за мексиканський Тігрес, а також має на своєму рахунку 57 голів у 123 матчах за збірну Іспанії.