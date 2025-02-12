"Збирала б картоплю в Росії": тренера тенісистки з Москви звинувачують у психологічному насиллі

Єлєна Рибакіна стала жертвою ганебної поведінки її тренера Стефана Вукова. Його відсторонили від тренерських обов'язків через скандальне відношення до дівчини з Казахстану.

Казахська тенісистка Єлєна Рибакіна опинилась в епіцентрі гучного скандалу. Ймовірно, дівчина стала жертвою психологічного насилля з боку свого екстренера.

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Токсична обстановка

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на The Athletic, WTA відсторонила хорватського тренера Стефана Вукова від виконання професійних обов'язків. Причиною є його неадекватна поведінка з Рибакіною.

Гендиректорка WTA Порша Арчер отримала докази того, що Вуков часто кричав на Єлєну, називав її "дурною" та пригадував їй російське минуле. Сама Рибакіна народилась у Москві та змінила громадянство на казахське у 2018 році.

Зазначається, що Вуков казав на адресу тенісистки, що без нього "вона б досі збирала картоплю в Росії". WTA встановила, що Вуков постійно доводив дівчину до сліз та вчиняв над нею психологічне насилля.

Також тренер змушував Рибакіну працювати на тренуваннях більше за її фізичні можливості. Через це тенісистка чимало хворіла та вимушена була пропускати змагання.

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Рибакіна встала на захист

При цьому Арчер допустила, що Вуков та Рибакіна були у романтичних стосунках. Проте це не скасовує звинувачення на його адресу. Після цього скандалу Стефану відмовили в акредитації на Australian Open-2025.

Цікаво, що сама тенісистка наполягала, що у них з хорватом не було проблемних відносин. У січні вона навіть оголосила про його повернення в тренерський штаб, але санкції з боку WTA унеможливили це.

Недивно, що на останніх турнірах Grand Slam дівчина провалювалась. На US Open-2025 Єлєна вилетіла у другому колі, а на Australian Open цього року зійшла з дистанції в 1/8 фіналу. Наразі Рибакіна посідає сьоме місце в рейтингу WTA.