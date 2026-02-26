Сотні тисяч доларів, діаманти і безкоштовний проїзд: які бонуси отримають олімпійські призери

Після повернення з Олімпійських ігор-2026 атлети, що здобули медалі, можуть розраховувати на премії від своїх держав. Хоча в деяких країнах виплати взагалі не передбачені, більшість віддячують за популяризацію на міжнародній арені досить щедро.

Подекуди йдеться не лише про гроші, але й про інші бонуси – нерухомість і навіть коштовності. 24 Канал зібрав найцікавіше про нагородження олімпійців вдома.

Дивіться також Франція заплатила 300 тисяч євро своїй олімпійській чемпіонці, яка отримала тюремний строк

Скільки заплатять країни олімпійським призерам?

Україна закладала для своїх олімпійців виплати у розмірі 125 тисяч доларів за золото, 80 тисяч за срібло і 55 тисяч в американській валюті за бронзову нагороду. Проте усі ці кошти так і залишаться в бюджеті, адже медалей українці не здобували.

Як пише Forbes, найбільше ж були готові розщедритися багаті малі держави Східної Азії. Воно й не дивно: шанси на виграш у нечисленних їхніх представників були зовсім скромні. Цього і не сталося, хоча на золотого медаліста у Сінгапурі чекали б 789 тисяч доларів, а у Гонконзі 767 тисяч і – неймовірна цінність – пожиттєвий безлімітний проїзний на метро.

А у Польщі хоч і не вражають сумами, але могли подарувати своєму олімпійському чемпіону просто купу дорогих речей: квартиру у центрі Варшави, діамант, автомобіль преміум-класу, картину модного польського художника і ваучер на розкішний відпочинок. І це на додачу до того, що частина премії була б у криптовалюті. Але в Мілані і Кортіні польський гімн так і не пролунав – хоча в активі команди 3 срібла і 1 бронза.

Найбільше ж від Олімпіади постраждав бюджет Італії – не лише тому, що країна-господарка витрачалася на інфраструктуру, але й через преміальні. Через рекордний в історії держави результат на Зимових іграх, аж 30 медалей, загальна сума виплачених олімпійцям бонусів складе понад 7,7 мільйона доларів. На другому місці американці з великим відставанням: вони своїм 33 призерам загалом випишуть чеки на 3 мільйони доларів.

А от Норвегія, яка виграла медальний залік, взагалі не має передбачених для атлетів премій. Мовляв, спортсмен і так добре попрацював на свій особистий бренд і зможе отримати хороші рекламні контракти.

Що не так з медалями Олімпійських ігор-2026?