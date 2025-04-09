"З ним було нелегко": лікар дав свідчення щодо смерті Марадони

Розслідування стосовно справи пов'язаною зі смертю Дієго Марадони триває. Лікарів звинуваючують у недбалості щодо лікування легендарного аргентинського футболіста.

​​​​​8 квітня відбулось судове засідання у справі Марадони. Один з лікарів дав свідчення щодо семи медичних працівників, які лікували аргентинця, пише 24 канал із посиланням на ESPN.

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Що сказав лікар

Колишній лікар Марадони Маріо Алехандро Шитер виступив на судовому засіданні в Буенос-Айресі. Раніше він допомагав аргентинцю боротись із наркотичною залежністю.

Шитер розповів, що потрібно було зробити, аби врятувати Дієго Марадону. Лікар наголосив, що колишньому футболісту треба було їхати в реабілітаційну клініку.

Знаючи пацієнта, я б не запропонував домашню госпіталізацію. З ним було нелегко впоратися, враховуючи те, що я безпосередньо знав, що лікував його в найгірший момент його життя,

– сказав Шитер.

Маріо Алехандро Шитер також заявив, що він був консультантом. Тому в нього не було повноважень ухвалювати рішення з приводу лікування Дієго Марадони.

При розтині тіла аргентинця Шитер наголосив, що: "всі докази свідчать про те, що не було надано належного догляду, що призвело до серцевої недостатності".

Нагадаємо, що Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року через гострий набряк легенів. Аргентинському чемпіону світу було 60 років.