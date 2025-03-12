Ось як помер Марадона, – прокурор показав жахливе фото легенди футболу

У столиці Аргентини розпочалися перші слухання у справі загадкової смерті Дієго Марадони. Сторона обвинувачення продемонструвала перші докази недбалості медиків, яких вважають відповідальними у вбивств з можливим умислом.

Прокурор Патрісіо Феррарі у перший день слухань продемонстрував фотографію мертвого Дієго Марадони, яка шокували усіх присутніх в залі суду. Світлина була зроблена одразу після смерті легенди футболу, пише 24 Канал з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Моторошні кадри мертвого Марадони

На фотографії у Марадони надзвичайно великий живіт. На думку прокурора, до такого стану його довели лікарі.

"Подивіться! Ось як помер Марадона. Будь-хто з обвинувачених, хто стверджує, що не розумів, що відбувається з Дієго, явно бреше", – сказав Феррарі.

Відео з виступом прокурора на суді

Під час демонстрації фото розплакалися доньки Марадони. Драматична сцена судового процесу транслювалася у прямому ефірі.

Сторона обвинувачення підозрює вісьмох людей у вбивстві легенди світового футболу з можливим умислом. Це нейрохірург і особистий лікар Марадони Леопольдо Луке, психіатр Агустіна Косачева, психолог Карлос Діас, медсестри Жізелла Мадрид і Рікардо Альмірон, їхній керівник Маріано Перроні, а також лікарі Педро Ді Спанья і Ненсі Форліні.

Прокурор Патрісіо Феррарі зауважив, що володіє переконливими доказами провини медиків. Під час домашнього лікування Марадони, яке тривало з 11 до 25 листопада, дії лікарів були неадекватними стосовно його стану. На думку прокурорів, чемпіона світу можна було врятувати, якби його лікували у медичному закладі.

Причина смерті Марадони