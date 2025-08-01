Велике горе відбулось у родині німецького голкіпера Свена Ульрайха. Резервний воротар Баварії повідомив про сумну звістку – смерть сина.

Серце 6-річного Лена перестало битися декілька тижнів тому. Про смерть свого сина воротар мюнхенців Свен Ульрайх повідомив у своєму інстаграмі 1 серпня 2025 року, інформує 24 канал.

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Чому помер син Ульрайха?

Свен Ульрайх розповів, що його син Лен помер декілька тижнів тому. 6-річний малюк резервного голкіпера Баварії тривалий час боровся з важкою хворобою.

Ульрайх не розповів деталі захворювання свого сина. Німецький воротар наголосив, що рішення повідомити про смерть сина було дуже важким для нього та його дружини Лізи.

"З глибоким сумом повідомляю про те, що мій син Лен помер кілька тижнів тому після довгої та важкої хвороби. Рішення зробити цю інформацію публічною було неймовірно важким для нас.

Але це був важливий крок до створення ясності в нашому оточенні та серед публіки. Разом із нашою донькою, ми намагатимемося крок за кроком повернутися до життя",

– написав Ульрайх.

Нагадаємо, що Свен Ульрайх перейшов у Баварію у 2015 року, ставши резервним воротарем, який у разі потреби змінює Мануеля Ноєра. Нещодавно він продовжив контракт з мюнхенцями.

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